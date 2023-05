Nodal aparece con Cazzu en video de su nueva canción

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 25 (EL UNIVERSAL).- Christian Nodal está pasando por uno de sus mejores momentos, no sólo en el ámbito profesional, acaba de triunfar en España donde llenó con 15 mil almas el WiZink Center de Madrid, también en su vida personal, pues se siente enamorado de la rapera Cazzu, con quien espera su primer bebé y a quien dedica su nueva canción "Cazzualidades" que hoy se estrena.

En varias entrevistas que ha dado por Europa, ha hablado del momento tan pleno que vive en su carrera y su intimidad, pues tal y como lo tenía planeado, se convertirá en papá a los 24 años, y lo único que desea es que su hija llegue a un hogar lleno de amor, lo cual, asegura, tratará de cumplir junto a su pareja, a quien cataloga como una gran mujer.

A mediados de abril, la rapera argentina sorprendió a su público al anunciar en pleno concierto su embarazo, a la par, Nodal dijo que dejaba de ser un papacito para convertirse en papá y se encuentra en pleno proceso para borrarse los tatuajes de la cara porque quiere que su hija conozca su rostro al natural.

----Nodal le dedica canción a Cazzu

Nodal está por estrenar tres canciones, una de ellas dedicada a Cazzu, quien aparecerá en el video que está por estrenarse en una horas, y en el adelanto que se muestra en YouTube los fans ya se alborotaron y desean ver ya el material; en la imagen que ya está disponible aparece Nodal frente a frente con Cazzu.

"Ojalá y que esta relación sí sea real y Cazzu merece la felicidad y no salga Nodal como el Annuel que sólo embaraza mujeres y después las abandona todo porque no puede lidiar con sus emociones de niño mimado... suerte a los dos y que su relación sea plena y feliz", se lee en uno de los comentarios.

Ayer miércoles, Cazzu compartió una serie de fotos en las que mostró su avanzado embarazo en un look muy sexy, y Nodal no dejó pasar la oportunidad de comentar la foto con un breve mensaje con el que queda claro la fuerte atracción que hay entre ellos y que han presumido desde el inicio de su romance: "Uuuuy mamiii".