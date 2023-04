Nominados a los Latin American Music Awards 2023

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL).- Este jueves 20 de abril se llevará a cabo la octava edición de los Latin American Music Awards (Latin AMAs) en el MGM Gran Arena de Las Vegas. Se trata de la octava edición de esta premiación a lo mejor de la música en Latinoamérica y reunirá a exponentes como Bizarrap, de Argentina, la méxico-estadounidense Becky G y la mexicana Ángela Aguilar.

La organización del evento anunció algunas de las actuaciones en el escenario, entre las que se encuentra un homenaje a Pepe Aguilar, en el que seguramente participará su hija y también lo hará el panameño Rubén Blades, con la interpretación del tema "Por mujeres como tú".

Habrá también algunos estrenos como la colaboración entre Lil Jon y Pitbull; "Tu recuerdo", de Lyanno, Emilia y el puertorriqueño Wisin y Becky G, la artista femenina con más nominaciones este año, hará el estreno televisivo de "Chanel", que hizo a dueto con el cantante regional Peso Pluma.

Danna Paola también presentará su último éxtito "XT4SIS" y entre otras actuaciones estará la de David Bisbal, quien recibirá un premio de honor e interpretará uno de sus más grandes éxitos, "Ave María"; Anuel AA, Bad Gyal, Eden Muñoz, Guayna y Lele Pons, Myke Towers y Prince Royce, quien también recibirá el premio especial Pioneer.

El evento musical es uno de los que ha logrado salir a flote luego de que en 2020 fue suspendido por la pandemia, y entre los presentadores se encuentran los nombres de artistas como el DJ Steve Aoki, Banda Los Recoditos, Mar Solís y Natti Natasha.

En total son 26 categorías en las que se debaten géneros como el urbano, tropical, regional y el pop. Entre los favoritos se encuentran Bad Bunny y Becky G. Además el productor y compositor Bizarrap compite en una de las categorías más importantes: canción del año, por su colaboración con Quevedo.

La premiación se transmitirá por Univisión y Galavisión, iniciando con un especial llamado Noche de Estrellas, que será la antesala de la premiación. Además, estará en vivo desde Latinamas.com y en los perfiles oficiales de los premios a través de YouTube, Facebook, Instagram y TikTok.

-Artista del Año

Bad Bunny

Becky G

Rosalia

Daddy Yankee

Karol G

Eslabón Armado

Farruko

Iván Cornejo

Rauw Alejandro

Romeo Santos

-Nuevo Artista del Año

Bizarrap

Blessd

Edén Muñoz

Grupo Frontera

Los Lara

Luis Figueroa

Luis R Conriquez

Quevedo

Santa Fe Klan

Yahritza y Su Esencia

-Álbum del Año

Ahora me da pena EP – Buena Vista Social Club

Dañado – Ivan Cornejo

Esquemas – Becky G

Fórmula, Vol. 3 – Romeo Santos

Jose – J Balvin

La 167 – Farruko

Legendaddy – Daddy Yankee

Motomami – Rosalía

Nostalgia – Eslabón Armado

Un verano sin ti – Bad Bunny

-Canción del Año

"Bebe dame" – Fueza Regida & Grupo Frontera

"Despechá" – Rosalía

"Dos oruguitas" – Sebastián Yatra

"Está dañada" – Iván Cornejo

"La bachata" – Manuel Turizo

"MAMIII" – Becky G & Karol G

"Me porto bonito" – Bad Bunny & Chencho Corleone

"Quevedo: BZRP Music Sessions, Vol. 52? – Bizarrap & Quevedo

"Sus huellas" – Romeo Santos

"Te felicito" – Shakira & Rauw Alejandro

-Colaboración Crossover del Año

"Arhbo (Music from the FIFA World Cup Qatar 2022 Official Soundtrack)" – Ozuna, Gims,Redone & FIFA Sound

"Borracho" – Sech & DJ Khaled

"La fama" – Rosalía & The Weeknd

"Sigue" – J Balvin & Ed Sheeran

"Sin fin" – Romeo Santos & Justin Timberlake

-Mejor Artista Crossover

DJ Khaled

DJ Snake

Ed Sheeran

Fatman Scoop

Gims

Justin Timberlake

Lil Jon

Megan Thee Stallion

Mr. Vegas

The Weeknd

-Artista Streaming del Año

Bad Bunny

Chencho Corleone

Grupo Frontera

Ivan Cornejo

Karol G

-Gira del Año

Enfiestados y Amanecidos Tour – Grupo Firme

La Última Vuelta World Tour – Daddy Yankee

Papi Juancho World Tour – Maluma

$trip Love Tour – Karol G

World's Hottest Tour – Bad Bunny

-Mejor Artista – Urbano

Anuel AA

Bad Bunny

Daddy Yankee

Farruko

J Balvin

Jhayco

Karol G

Natti Natasha

Ozuna

Rauw Alejandro

-Mejor Álbum – Urbano

Jose – J Balvin

La 167 – Farruko

Legendaddy – Daddy Yankee

Saturno – Rauw Alejandro

Un verano sin ti – Bad Bunny

-Mejor Canción – Urbano

"Desesperados" – Rauw Alejandro & Chencho Corleone

"Envolver" – Anitta

"Remix" – Daddy Yankee

"Sensual bebé" – Jhayco

"Tití me preguntó" – Bad Bunny

-Mejor Dúo o Grupo – Pop

Jesse & Joy

Los Enanitos Verdes

Maná

Mau y Ricky

Reik

-Colaboración del Año

"Bebe dame" – Fuerza Regida & Grupo Frontera

"El incomprendido" – Farruko, Víctor Cárdenas & DJ Adoni

"MAMIII" – Becky G & Karol G

"Mayor que usted" – Natti Natasha, Daddy Yankee & Wisin y Yandel

"Me porto bonito" – Bad Bunny & Chencho Corleone

"Medallo" – Blessd, Justin Quiles & Lenny Tavárez

"Que vuelvas" – Carin León & Grupo Frontera

"Quevedo: BZRP Music Sessions, Vol. 52? – Bizarrap & Quevedo

"Te espero" – Prince Royce & Maria Becerra

"Te felicito" – Shakira & Rauw Alejandro

-Mejor Canción – Pop

"Bailé con mi ex" – Becky G

"Junio" – Maluma

"Provenza" – Karol G

"Tacones rojos" – Sebastián Yatra

"Te amo y punto" – Chayanne

-Mejor Colaboración – Pop/Urbano

"Buenos días" – Wisin, Camilo & Los Legendarios

"El incomprendido" – Farruko, Víctor Cárdenas & DJ Adoni

"Hot" – Daddy Yankee & Pitbull

"MAMIII" – Becky G & Karol G

"Mayor que usted" – Natti Natasha, Daddy Yankee & Wisin y Yandel

"Me porto bonito" – Bad Bunny & Chencho Corleone

"Medallo" – Blessd, Justin Quiles & Lenny Tavárez

"Punto 40? – Rauw Alejandro & Baby Rasta

"Quevedo: BZRP Music Sessions, Vol. 52? – Bizarrap & Quevedo

"Te felicito" – Shakira & Rauw Alejandro

-Mejor Álbum – Pop

@dannocean – Danny Ocean

De Adentro Pa Afuera – Camilo

Dharma – Sebastián Yatra

Esquemas – Becky G

Motomami – Rosalía

-Mejor Artista – Pop

Anitta

Becky G

Camilo

Enrique Iglesias

Kali Uchis

Luis Fonsi

Ricky Martin

Rosalia

Sebastián Yatra

Shakira

-Mejor Dúo o Grupo – Regional Mexicano

Banda Los Recoditos

Banda MS de Sergio Lizárraga

Calibre 50

Eslabón Armado

Fuerza Regida

Grupo Firme

Grupo Frontera

Intocable

Los Ángeles Azules

Yahritza y Su Esencia

Mejor Álbum – Regional Mexicano

Dañado – Ivan Cornejo

Del barrio hasta aquí, Vol. 2 – Fuerza Regida

Mi vida en un cigarro 2 – Junior H

Nostalgia – Eslabón Armado

Obsessed Deluxe – Yahritza y Su Esencia

-Mejor Canción – Regional Mexicano

"Chale" – Edén Muñoz

"La boda del huitlacoche (Live)" – Carin León

"No se va (En vivo)" – Grupo Frontera

"Que te vaya bien" – Julión Álvarez y su Norteño Banda

"Si me duele que duela" – Intocable

-Mejor Colaboración – Regional Mexicano

"Billete grande (En vivo)" – Fuerza Regida & Edgardo Nuñez

"Brindo" – Mario Bautista & Banda El Recodo

"Calidad" – Grupo Firme & Luis Mexia

"Con un botecito a pecho" – Adriel Favela & Carin León

"Hay que hacer dinero" – Banda MS de Sergio Lizárraga & Edén Muñoz

"Jugaste y sufrí" – Eslabón Armado & DannyLux

"Que vuelvas" – Carin León & Grupo Frontera

"Se acabó (En vivo)" – Lenin Ramírez, Fuerza Regida & Banda Renovación

"Si ya hiciste el mal" – Luis R Conriquez & Jessi Uribe

"Ya acabó" – Marca MP & Becky G

-Mejor Colaboración – Tropical

"Baloncito viejo" – Carlos Vives & Camilo

"El pañuelo" – Romeo Santos & Rosalía

"Monotonía" – Shakira & Ozuna

"Soy yo" – Don Omar, Wisin & Gente de Zona

"Te espero" – Prince Royce & Maria Becerra

-Mejor Artista – Tropical

Carlos Vives

Marc Anthony

Prince Royce

Romeo Santos

Víctor Manuelle

-Mejor Álbum – Tropical

Ahora me da pena EP – Buena Vista Social Club

Cumbiana II – Carlos Vives

Fórmula, Vol. 3 – Romeo Santos

Pa'lla voy – Marc Anthony

The Ultimate Bachata Collection – Héctor Acosta "El Torito"

-Mejor Canción – Tropical

"Despechá" – Rosalía

"Después de la playa" – Bad Bunny

"La bachata" – Manuel Turizo

"Pegao" – Camilo

"Sus huellas" – Romeo Santos

-Mejor Artista – Regional Mexicano

Ángela Aguilar

Carin León

Chiquis

Christian Nodal

Edén Muñoz

Gerardo Ortiz

Ivan Cornejo

Junior H

Luis R Conriquez

Pepe Aguilar.