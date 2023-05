Novia de Carlos Parra se despide del cantante con desgarrador mensaje

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 10 (EL UNIVERSAL).- A muy pocos días del aparatoso accidente que mató a Carlos Parra, vocalista del grupo de regional mexicano Los Parras, amigos, familiares y personas cercanas al cantante continúan expresando su dolor y lamentando su partida.

Carlos, junto a sus hermanos Cristhian y César, comenzaba a despegar en el ámbito musical y en su vida personal se encontraba de lo más feliz y enamorado, pues sostenía una relación de poco más de tres años con la influencer Lilian Griego, incluso acababan de comprometerse.

Aunque la joven se había mantenido en silencio sobre la muerte de Parra, ahora, a través de sus redes sociales compartió un desgarrador mensaje con el que se despidió de él y agradeció el amor que le brindó el tiempo que estuvieron juntos: "Siempre serás el amor de mi vida y lo más bello que la vida me dio. Te amare por el resto de mis días. Tengo tanto dolor. Mi cabeza no logra entender que ya no estás. Me duele hasta respirar sin ti", escribió la también tiktoker junto a un video en el que compartía parte de su historia de amor.

Lilian también habló de cómo era Parra como persona, lejos de los escenarios, y de la falta que le hará ahora que ya no está con ella: "Tenías un corazón enorme, como nadie en este mundo. Gracias por ese amor tan hermoso y único que me diste, gracias por hacernos reír a todos con tus ocurrencias, gracias por tu voz hermosa y gracias por ser lo mas hermoso que me pasó en esta vida. Eras toda mi felicidad, te llevaste mi corazón contigo. Daría mi vida por tenerte otra vez", agregó.

Asimismo, agradeció las muestras de cariño que ha recibido y pidió al público recordar a Carlos a través de su música y sus canciones: "A todas las personas que amaban a mi Carlos, gracias por sus mensajes y sus oraciones en estos momentos. Llévenlo siempre en su corazón, sigan escuchando su música y recordándolo como el hermoso hombre que era".

De acuerdo con información publicada en las cuentas oficiales de Los Parras, este 10 de mayo se realizarán los servicios funerarios de Carlos; mientras que el día de mañana tendrá lugar una misa y el sepelio del cantante, los cuales estarán abiertos al público y los fans de la banda.