NUEVO TRÁILER DE "SUPERGIRL"
Tras el estreno de Superman, los fans esperaban conocer el siguiente paso del renovado universo de DC Studios. Ahora, a un año de ese lanzamiento, llega Supergirl, protagonizada por la prima de Kal-El. El reciente tráiler, difundido en redes sociales, ha generado conversación al revelar por primera vez a Lobo, el icónico antihéroe interpretado por Jason Momoa.
En el adelanto, Kara Zor-El emprende una travesía intergaláctica con un objetivo poco convencional: encontrar una cura para su perro Krypto. Sin embargo, el viaje también la llevará a confrontar su pasado, descubrir su identidad y cruzarse con nuevos aliados... y enemigos.
La película adapta el cómic "Supergirl: Woman of Tomorrow", escrito por Tom King e ilustrado por Bilquis Evely, publicado por DC Comics en 2021. En esta historia, Kara Zor-El es presentada como una heroína marcada por la pérdida de Krypton. La trama sigue a Ruthye, una joven alienígena que busca vengar el asesinato de su padre y pide ayuda a Supergirl, lo que desata un viaje cargado de violencia, duelo y crecimiento personal.
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