Ofelia Medina, Expulsada de 'MasterChef Celebrity' ante el lamento de sus seguidores

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La eliminación de Ofelia Medina de "MasterChef Celebrity" no ha pasado desapercibida para la audiencia, que lamenta que la artista se quedara a un paso de la final del programa; usuarios no sólo reconocen su gran talento, sino que afirman que, con su salida, no quieren seguir viendo el reality.

Medina abandonó "la cocina más famosa de México" con una sonrisa en el rostro, por todo el crecimiento que desarrolló a lo largo de 17 semanas, pero también por el gran amor y reconocimiento que recibió por parte, tanto de sus compañeros, como de los chefs.

Luego de confrontarse en el reto de eliminación con Andrea Noli, con una paella que, además, tituló con el nombre de su compañera, la actriz y activista se dijo satisfecha por todo su desarrollo en la cocina.

"En 'MasterChef' he tenido una lección de vida y mis manos, finalmente, son de cocinera, cosa que me enorgullece muchísimo, así como las de mis abuelas, así como las de mis compañeras y amigas; espero llegar a hacer una cocinera con estas manos que ya saben cortar, sacar, exprimir...".

Chefs y participantes lamentan la salida de Ofelia Medina

"Querida, Ofelia, una digna representante de tu generación, yo crecí viéndote en las novelas, en las obras de teatro, quiero que sepas que llegar como semifinalista, te tiene que dejar más qe orgullosa", dijo la chef Zahie Téllez, con lágrimas en los ojos, mientras se acercaba a la actriz para reiterarle su cariño.

"Te admiro mucho y te quiero más, qué barbara, qué bonito, qué goce verte, ", remató, junto a un fuerte abrazo a Medina, quien le correspondió sus afectos.

"Yo creo que uno de los regalos más bonitos que me llevo de esta competencia, es haber conocido a la gran, a la leyenda Ofelia Medina", dijo Dani Valle, uno de los finalistas de la competencia.

"Es la reina sin corona de este programa, es una reina en toda la expresión de la palabra, se ha comportado como toda una dama, como una madre, como una abuela, como una amiga, como una consejera, como una maestra", dijo, por su parte, Carlos Quirarte.

El chef Adrián Herrera, hermético como es, dijo a Ofelia que, de ser por él, no hubiera permitido que abandonara el reality, palabras que produjeron un visible gozo en la actriz, debido a la personalidad tan exigente que el juez tiene a la hora de calificar los platillos.

"No te puedo pedir que abandones la cocina, yo me rehúso a sacarte de aquí, me gustaría que te quedaras, no se puede, el trayecto que tuviste, el desempeño ya lo sabes, el discurso que planteaste aquí (durante todo el programa) fue único, ahí está representada tu historia, la forma en que eres, tu carácter y, eso, vale más que llegar a una final, ganar premios".

Con la voz entrecortada, y los ojos llorosos, el chef Poncho Cadena hizo una petición nunca antes vista:

"¿Qué te digo?, déjenme acompañarla a la salida nada más".

La artista dio cátedra de grandeza, al dedicarle unas palabras no sólo a los chefs, a quienes les entregó todo el mérito por su profesionalismo, sino a la propia Claudia Lizaldí, lo que generó un halo muy emotivo durante los últimos minutos de su participación en el reality.

Antes de retirarse, Medina recitó un poema de Rosario Castellanos:

"Antes de irme, igual de cortesía al huésped que se marcha, quisiera agradecer a quien se debe tantas cosas hermosas que he tenido, muchas veces la Tierra, me ofreció su mejilla de durazno maduro, muchas veces el aire se revistió de música, muchas veces, las nubes, sí, las nubes... pero yo, no amé nada tanto como amé el fuego, ahí encuentro la mano del hombre inmemorial, ahí la voluntad de la tribu, de darle calor al peregrino que se acerca a deshoras buscando pan y la conversación en que tantas palabras se desposan y aprender a cocinar es algo que es un tesoro, mi corazón llora porque ya no voy a estar aquí, ¡viva la vida!", expresó.

En redes, abrazan la grandeza de Ofelia Medina

Esta despedida y su desempeño a lo largo del reality, generó cientos de reacciones en redes sociales, en los que los seguidores del programa lamentan su eliminación y aplauden la gran presencia de Medina, pues afirman que ha sido la mejor participante que ha tenido el reality en sus 10 años de emisiones.

"La elegancia de saber despedirse con honor".

"Qué señorona, culta, hábil y hermosa en todo aspecto".

"La mejor participante de todas las temporadas de ' MasterChef Celebrity´, ¡y se lo graban!".

"Ofelia merecías llegar a la final, pero te ganaste el cariño de muchísima gente".

"La amo, señora Ofelia, es un ejemplo en toda la extensión de la palabra".

"No ganaste ´MasterChef´, pero te ganaste el corazón de todo México".

"Para mí, se acabó el reality con la salida de la leyenda Ofelia Medina".