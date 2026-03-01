OLIVIA DEAN, SE CONSAGRA EN LOS BRIT
Con permiso de Rosalía, la gran triunfadora de la velada de los BRIT 2026 fue la británica Olivia Dean, que tras haber ganado recientemente el Grammy a Mejor Nuevo Artista, se llevó cuatro de las cinco estatuillas a las que optaba y se consagró como una de las grandes promesas del panorama musical actual.
La intérprete londinense, con solo 26 años, partía como una de las favoritas de la edición y no decepcionó. A sus manos fueron a parar las dos categorías reina: Artista británica del Año y Álbum del Año para ´The Art of Loving´, además de Mejor Artista Pop y Canción del Año para ´Rein Me In´ a dúo con Sam Fender -que también logró el BRIT a mejor artista alternativo-.
También lograron estatuillas artistas como Lola Young, que aunque empataba a nominaciones con Dean, se tuvo que conformar únicamente con el galardón de Mejor Artista Revelación o la banda de rock alternativo Wolf Alice, que logró el de Grupo británico del Año.
En el ámbito internacional, además de Rosalía, fueron asimismo reconocidos la integrante de Blackpink Rosé y Bruno Mars y su ´APT´ ganó como mejor canción, mientras que los neoyorquinos Geese se alzaron como mejor grupo y gritaron un: "Palestina libre. Que le jodan al ICE (fuerza migratoria estadounidense) al recibir el premio.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Premios Goya 40a edición entregados en Barcelona: lista de ganadores
AP
Susan Sarandon fue distinguida con el Goya Internacional y Gonzalo Suárez con el Goya de Honor.
Shakira cierra su gira en Ciudad de México con récord y lleno total
AP
La cantante colombiana rompió récords y recibió el Récord Guinness por la gira más exitosa de música latina.