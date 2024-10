Olivia Rodrigo, Timberlake, Green Day... Tecate Pa'l Norte revela cartel

El cartel del Tecate Pa'l Norte, festival que se celebra en Monterrey, Nuevo León, México, y que se considera actualmente uno de los más importantes por su alta convocatoria, y su variedad en importancia en las bandas que convoca a su cartel, llegó este martes por la mañana.

La celebración será el próximo 4, 5 y 6 de abril del 2025, mismo fin de semana del Axel Ceremonia, uno de los también festivales más importantes del país que se celebra el 4 y el 5 de abril en la CDMX.

Por ello el cartel compartirá artistas como Parcels o los argentinos Ca7riel y Paco amoroso, o Nathy Peluso, y la banda británica Massive Attack.

Estos son 5 artistas que debes conocer para la presente edición del Pal Norte:

1. Olivia Rodrigo

Cantante y compositora estadounidense que ganó popularidad en 2021 con su álbum SOUR. Su estilo combina pop y baladas emocionales, reflejando temas de desamor y crecimiento personal. En 2023, consolidó su éxito con el lanzamiento de GUTS.

2. Green Day

Banda icónica de punk rock formada en 1987, conocida por éxitos como "American Idiot" y "Basket Case". Han sido pioneros en revitalizar el punk en la era moderna y tienen múltiples premios Grammy.

3. The Chainsmokers

Dúo estadounidense de música electrónica, especializado en EDM y pop. Alcanzaron la fama con éxitos como "Closer" y "Something Just Like This", colaborando con diversos artistas.

4. SEVENTEEN

Boyband surcoreana de K-pop formada por 13 miembros, reconocida por su coreografía sincronizada y participación activa en la composición de su música. Han ganado popularidad globalmente con lanzamientos como Attacca y Face the Sun.

5. Massive Attack

Banda británica pionera del trip-hop, formada en los años 90. Con un sonido atmosférico y oscuro, destacan álbumes como Mezzanine y canciones como "Teardrop", influyendo en la música electrónica y alternativa.

Lista completa de bandas por día:Green DayMassive AttackSeventeenThe ChainsmokersGesaffelsteinCaligarisEden MuñozJuanesMon LaferteNathy PelusoSasha & John DigweedSaúl HernándezSt. VincentThe MaríasTito Double PAdanowskyArde BogotáArtemasBarry Can't SwimCazriel & Paco AmorosoCarlos SadnessCarolina RossDave SeamanEl ZarIleInjiLa JoaquiLit KillahLittle JesusLosPetitFellasMeme del RealOne OK RockPaco VersaillesPorterSamuraiThe ChangeThe MidnightTinzo + Jojo TripoliSMSVíctimas del Doctor CerebroVedatohJustin TimberlakeFall Out BoyCaifanesThe Black KeysBenson BooneAlex Lora y El TriCapital CitiesClaptoneCodiciadoCris MJHugelInspectorKe PersonajesMatisseNervoSabinoThe Driver EraWhomadewhoAkil AmmarCalonchoCarlos SadnessDandaraDorianDrequeFILAEl David AguilarEl MalillaGhetto KidsInsiteJacintoJere KleinJessica AudiffredJuan MagánJumboKawas B2B InbalLa Receta MaganaMidnight GenerationMonsieur PerinéMotelMr. Belt & WezolNaftaSean SensaSpikaSúbelo NeoUprootVadhirYSRAELZaragoza BeatsZulanOlivia RodrigoKings of LeonCharli XCXGarbageParcelsAlex Lora y El TriCapital CitiesDeep DishDivisión MinúsculaJasiel NuñezKany GarcíaLos Auténticos DecadentesTimmy TrumpetAcronCalonchoCamel Power ClubCassiaComisario PanteraDLDHabibbeatsEasykidEla TaubertHoneyluvJimoVRKaia LanaKakkmaddafakkaKidd KeoLittle JesusMarcel DettmannMC Davo Norte$Bostich + FussibleRubytatesSeñor KinoSix SexTimo PreeceUzielito MixVicaríaVilmartXimena SariñanaWhipped CreamXandraYogetsu Akasaka.