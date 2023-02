Pablo Montero en nuevos problemas legales

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 15 (EL UNIVERSAL).- Los problemas legales para Pablo Montero parecen no tener fin, hace unas semanas trascendió que el cantante había sido denunciado por el presunto abuso de dos menores de edad y días más tarde, medios locales de Quintana Roo dieron a conocer que había sido detenido por causar destrozos en un restaurante de la Riviera Maya.

Sobre este altercado, se dijo que Montero habría golpeado a uno de los trabajadores del lugar con una bocina, por lo que fue detenido y permaneció toda una noche en los separos; sin embargo ha salido a la luz nueva información que podría meter al cantante en graves conflictos.

De acuerdo con el programa "Sale el Sol", el joven al que Pablo atacó es el hijo menor del dueño del lugar y derivado de la agresión sufrió fuertes lesiones y fracturas, por lo que ya procedieron legalmente en su contra.

"Él agarró una bocina y le dio en la muñeca o en el brazo al hijo del dueño y ahí está la fractura. Él se llama Héctor Raúl García y según su versión fue sometido a cirugía", dijo el conductor Gustavo Adolfo Infante.

Aunque no se dieron muchos detalles al respecto, Infante destacó que el joven le está exigiendo al actor una compensación económica por las lesiones, además de una indemnización: "Esta persona ya procedió legalmente en contra de Pablo y exigen reparación e indemnización de los daños", agregó.

¿Qué dice Pablo Montero al respecto?

Los hechos de los que ahora es acusado sucedieron el pasado 18 de enero en Playa del Carmen, de acuerdo con algunos testigos, el intérprete de "Piquito de oro" se encontraba en estado de ebriedad cuando empezó a causar destrozos en el lugar y cuando le solicitaron que se retirara, contestó agresivamente.

Hasta ahora Pablo Montero no se ha pronunciado sobre estos nuevos cargos en su contra; pero respecto al caso que continúa abierto en Chetumal, donde lo señalan de abuso, se declaró completamente inocente y, por sugerencia de sus abogados, aseguró que no hablará más del tema.