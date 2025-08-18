logo pulso
Padres colombianos registran a su hija con nombre inspirado en la inteligencia artificial

El nombre de Chat Yipiti Bastidas Guerra ha sido aceptado oficialmente en Colombia, ¿qué opinas al respecto?

Por El Universal

Agosto 18, 2025 03:55 p.m.
A
Padres colombianos registran a su hija con nombre inspirado en la inteligencia artificial

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Chat gpt, en los últimos años, ha sido una herramienta que ha generado mucha popularidad para facilitar muchas actividades en Internet y en la vida cotidiana.

Sin embargo, esto ha superado las barreras y en esta ocasión unos padres en Colombia han nombrado a su hija haciendo referencia a esta inteligencia artificial.

Recientemente, medios colombianos informaron que, en la localidad de Cereté, en el departamento de Córdoba, Colombia, los padres registraron a su hija recién nacida con el nombre de Chat Yipiti Bastidas Guerra.

Este nombre fue anunciado el 15 de agosto y fue aceptado por el Registro Nacional del Estado Civil de Colombia.

Esto ha generado diversas reacciones con una ola de comentarios y memes en contra y a favor del nombre que estos padres eligieron para su recién nacido.

