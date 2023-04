Paola Rojas: "menté madres", pero ya sané

A-AA+

Paola Rojas confesó que cuando vio el video de la infidelidad de su entonces esposo Luis Roberto Alves "Zague" mentó madres, pero ya sanó.

En el programa "Netas Divinas", mientras abordaban el tema de si existe la posibilidad de ser amiga de un ex, la periodista se sinceró.

"Estamos en otro momento, y le tengo cariño, agradecimiento", confesó Rojas, al hablar de la evolución de su proceso de separación.

"Vivimos un momento complicado y lo más difícil fue el tema público por todo lo que representó, pero vivimos años muy hermosos, me casé muy enamorada", afirmó.

La conductora, de 46 años, se deshizo en elogios para el padre de sus dos hijos.

"Es un papá cercano, atento, responsable... pero (la prensa) necesitaba verme furiosa y mentando madres para que me consideraran genuina. En su momento menté madres, pero ya acabó ese proceso, ya me perdoné, lo perdoné, le tengo cariño, admiración y no recuerdo ese tiempo como un fracaso", concluyó.