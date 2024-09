Paola Rojas se despide de 'Netas Divinas' en un emotivo mensaje

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 19 (EL UNIVERSAL).- Conmovida y sin poder contener el llanto, Paola Rojas anunció su salida del programa "Netas Divinas", el cual conducía junto a Natalia Téllez, Daniela Magun, Consuelo Duval y Galilea Montijo.

Rojas se unió al programa en 2018, ahí, junto a sus compañeras, se debatían temas de actualidad relacionados principalmente con las mujeres y las relaciones interpersonales; el proyecto de Unicable lanzado en 2006 contó inicialmente con Consuelo Duval, Gloria Calzada, Isabel Lascurain y Luz María Zetina como conductoras.

A través de su cuenta de Instagram, Paola se despidió de "Neta Divinas", lamentó no poder hacerlo en el programa, así le hubiera gustado, pero sin dar detalles, explicó que vienen nuevos proyectos de corte informativo que no le iban a permitir que continuara con "Netas".

Conmovida, agradeció a sus amigas y al público por ver el programa, y calificó su salida como "triste y dolorosa".

"Ya no voy a ser parte de 'Netas Divinas', maravilloso, que trajo tantas cosas a mi vida y quiero agradecer a todos los que me permitieron ser parte de este proyecto", expresó.

Reconoció que lo mejor de esta experiencia fue poder compartir con amigas tiempo y abrir canales de entendimiento y de cariño, confesó que en "Netas Divinas" pudo ser ella misma y contactar con su vulnerabilidad.

"Me es muy difícil despedirme de un programa que me ha llenado de amor, que me ha dado amigas que lo van a ser siempre, era una bendición ir a trabajar y que el trabajo fuera compartir tiempo con amigas que adoro".

"Les comparto con mucha tristeza que me despido de @netasdivinastv. Gracias a todos los que me permitieron ser parte de este equipo increíble. Los voy a extrañar y querer siempre", escribió Rojas para acompañar el video de su despedida.

Aunque no lo confirmó, se habla de que Paola Rojas está fuera de Televisa y que podría sumarse a Imagen Televisión.