Papá de Gomita es declarado culpable por violencia intrafamiliar

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 17 (EL UNIVERSAL).- Araceli Ordaz, la conductora reconocida en el mundo del espectáculo como Gomita, informó a través de sus redes sociales que su padre y exmánager, Alfredo Barajas, fue declarado culpable por violencia intrafamiliar, luego de que la famosa lo denunciara legalmente el año pasado por presuntamente golpearla tras intentar defender a su madre Elizabeth Campos, quien también estaría siendo agredida por su esposo.

"Mis niñas estoy muy feliz y muy contenta y creo en la justicia divina. Me acaban de marcar. Yo pedí salirme de la audiencia porque me estaban faltando mucho al respeto y me acaban de decir que el fallo fue condenatorio", expresó en su perfil de Instagram.

Gomita también externó que se sentía agradecida con dios porque los actos de su agresor no iban a quedar impunes: "Ahora sí como él lo pidió, yo no podía decir que él era culpable hasta que lo declararan. Mi papá se tiene que hacer responsable de la golpiza que me dio", dijo entre lágrimas.

En medio de la felicidad que sintió la famosa: comentó que desearía ser un ejemplo de fuerza para otras mujeres que estén pasando por la misma situación e invitó a que no se quedaran calladas.

El pasado martes, 13 de diciembre, fue la primera vez que dio a conocer cómo iba la batalla legal contra Barajas, ya que acudiría a la audiencia.

"Oigan estoy nerviosa, hoy tengo audiencia. Me voy a alistar, deséenme mucha suerte", expresó.

La conductora reveló que probablemente le iba a ser inevitable llorar en el lugar, sin embargo, lo intentaría: "Les voy a encargar que me tengan en sus oraciones, si pueden prender una veladora con toda la fe del mundo", dijo.

¿Qué abuso sufrió Gomita por parte de su padre?

En octubre de 2021, Araceli alzó la voz públicamente y dijo ser víctima de violencia por parte de Alfredo Barajas, este la habría golpeado e incluso le arrancaría las extensiones debido a que intentó defender a Elizabeth. De acuerdo con la versión de Gomita, no era la primera vez que sufría maltratos.

"Otra vez me volvió a golpear mi papá", mencionó.

Las acciones de su padre la llevaron a ponerle una orden de restricción, pues no podría acercarse tanto a ella como a su madre.

"Y hoy amigas puedo decir que el señor Alfredo Ordaz Barajas tiene una orden de restricción y no puede acercarse a mí, aunque no se me hace justo que esté libre. Sé que he sido muy fuerte y todo lo callé, pero ya acabó este maltrato", escribió a través de su perfil.

Días más tarde informó que temía por su vida y la de Campos, por lo que decidió vivir en el extranjero, también comentó que su padre estaba haciendo actos de hostigamiento contra su esposa.