PARA QUEDARSE EN CASA

Marzo llega con varias novedades en streaming y también con títulos que ya están disponibles para quienes buscan algo nuevo que ver sin salir de casa.

En Netflix ya se pueden encontrar varias historias, entre ellas está DOC, que sigue a un médico que pierde la memoria de los últimos doce años tras un intento de asesinato y debe reconstruir su vida personal y profesional desde cero. También se suma Vladimir, centrada en una escritora que atraviesa una crisis creativa y emocional mientras una relación inesperada la obliga a replantear su vida; Un novio por suscripción, una comedia romántica sobre una mujer que descubre sentimientos reales a través de un servicio de citas virtuales; y el documental El asesino de TikTok, que reconstruye la desaparición de una mujer a partir de las pistas que dejó un viajero que documentaba su vida en redes sociales. El 10 de marzo se suma uno de los regresos más esperados: la segunda temporada de One Piece, donde Luffy y los Sombrero de Paja se adentran en la peligrosa Grand Line en busca del legendario tesoro.

Prime Video apuesta por el misterio y la aventura. Ya está disponible Besos de sirena, un thriller donde un investigador de fraudes se involucra con una mujer vinculada a varias muertes sospechosas. También llega El joven Sherlock, una reinterpretación del origen de Sherlock Holmes con el estilo de Guy Ritchie.

En HBO Max ya está disponible Alien: Romulus, una nueva entrega de la icónica saga de ciencia ficción. El 8 de marzo se estrena Rooster, una comedia protagonizada por Steve Carell. El 13 de marzo llega Los Tipos Malos 2, la secuela animada donde una banda de criminales reformados debe volver a la acción para enfrentar a un nuevo grupo de villanas.

