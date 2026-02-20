Para quedarse en casa

La semana de streaming mezcla acción, suspenso, drama ligero y algunas opciones ideales para ver sin demasiadas vueltas, ya sea entre semana o en plan maratón de fin de semana.

En Netflix, uno de los regresos más esperados es El agente nocturno, que vuelve con una nueva temporada cargada de conspiraciones, persecuciones y decisiones que se salen de control. A eso se suma Firebreak, una película de suspenso que apuesta por la tensión constante y los giros emocionales, perfecta para quienes disfrutan historias intensas y directas.

Para quienes prefieren algo más relajado, Disney+ estrena una nueva temporada de Paradise, una serie que combina conflictos personales y secretos, ideal para ver a ritmo tranquilo. En Max, llega Splitsville, una comedia-drama sobre relaciones modernas, con situaciones cotidianas que se mueven entre el humor y el caos emocional.