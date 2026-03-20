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PARA QUEDARSE EN CASA

Por Estrella Govea

Marzo 20, 2026 03:00 a.m.
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PARA QUEDARSE EN CASA

Estas son las nuevas ofertas las plataformas de streaming, con clásicos que regresan al catálogo y películas populares que se suman para maratón.

En Netflix ya están disponibles completas las cuatro temporadas de The Man in the High Castle (El hombre en el castillo), una serie de ciencia ficción basada en la novela de Philip K. Dick que imagina un mundo donde las potencias del Eje ganaron la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos quedó dividido entre Alemania y Japón. 

Se suman varias películas al catálogo: la comedia romántica 27 Dresses, sobre una mujer que siempre es dama de honor pero nunca protagonista de su propia historia; el drama familiar My Sister´s Keeper (La decisión más difícil), centrado en el dilema de una joven concebida para salvar la vida de su hermana enferma; y la esperada Joker: Folie à Deux, la secuela del oscuro retrato del villano de Gotham protagonizado por Joaquin Phoenix.

Prime Video ya tiene disponible La Oficina, la esperada versión mexicana de The Office, dirigida por Gaz Alazraki y producida por Máquina Vega, la serie se ambienta en Aguascalientes, enfocándose en "Jabones Olimpo" y las situaciones absurdas de una empresa familiar, con Fernando Bonilla como el protagonista. 

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En Max también habrá eventos importantes. Ya esta disponible la segunda temporada de Máxima, serie inspirada en la vida de Máxima Zorreguieta, que retrata su historia antes de convertirse en reina de los Países Bajos y las tensiones personales y políticas que marcaron su camino.

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