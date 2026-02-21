PARIS HILTON, ZARA LARSSON Y NSQK, EN EL TECATE EMBLEMA

El Tecate Emblema ha revelado su cartel oficial para la edición 2026, mismo que viene encabezado por los Jonas Brothers, Louis Tomlison, Cazzu, Kenia Os, Gloria Trevi, Paris Hilton, LP, Bruses, Zara Larsson, NSQK y Lola Índigo, entre otros.

Uno de los festivales más jóvenes de la Ciudad de México parece seguir tomando fuerza con la inclusión de talentos de talla mundial en la que será apenas su quinta edición.

El Tecate Emblema 2026 será en el Autódromo Hermanos Rodríguez los próximos 16 y 17 de mayo, por lo que aún falta que se muestre la distribución del talento entre ambos días, así como sus horarios.

La preventa de boletos para el Tecate Emblema 2026 ocurrirá el próximo miércoles 25 de febrero y como ya es costumbre correrá a cargo de Banamex, por lo que se abrirá la ventana priority un día antes, el 24 del mismo mes.

La venta general ocurrirá el 26; los precios para el abono general ya se ha dado a conocer, siendo de 2,335 en fase 1 y de 2,660 en fase 2, mismas que como en otros eventos similares se van aperturando dependiendo del número de entradas que sean adquiridas o bien, por tiempo elevando el costo mientras más cerca esté la fecha pactada.