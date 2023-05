Participante de MasterChef Celebrity, al hospital antes del programa

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 15 (EL UNIVERSAL).- La noche de este domingo dio inicio la tercera temporada de "MasterChef Celebrity", programa en el que 20 famosos se medirán cara a cara para saber quién de ellos es el mejor cocinero de México.

Aunque la emoción, los nervios y las expectativas estuvieron presentes en los participantes durante todo el episodio; fuera de él, los fans de dicha emisión se mostraron sumamente preocupados luego de que trascendiera que uno de los concursantes fue llevado de emergencia al hospital unas cuantas horas antes del estreno.

Se trata del padre José de Jesús Aguilar, quien a través de sus redes sociales, compartió que tuvo que someterse a varios exámenes clínicos y un procedimiento quirúrgico por problemas relacionados con la próstata, mismos que ya venían aquejándolo desde hace algún tiempo.

Todo ocurrió el pasado sábado 13 de mayo, cuando el párroco acudió a la clínica para realizarse una revisión ambulatoria; sin embargo, en uno de los estudios que le practicaron salió algo con lo que los médicos no contaban, así que decidieron llevarlo y quirófano y permanecerá en observación durante algunos días.

" Tuve que estar en cirugía una hora y media para un raspado; por lo que tendré que estar aquí dos días con una sonda, los estudios seguirán, pero bendito sea Dios no hubo nada más. Les pido que sigan en oración por mí. Que Dios les bendiga", dijo a través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram.

Horas más tarde, también compartió una imagen en la que se le puede ver recostado pero atento al primer episodio de la temporada.

A pesar de que la situación no es tan grave, los seguidores del sacerdote no pudieron evitar sentirse alarmados, ya que anteriormente el padre José de Jesús reveló que se vio en la necesidad de utilizar pañales para adulto en algunas de las grabaciones del reality show, una situación que lo inquietó y por la que comenzó a tratarse medicamente.

Sobre su futuro dentro la cocina más famosa de México, Aguilar no ha dado mayores detalles y tampoco se ha pronunciado sobre cuando abandonará el hospital y si es que continuará con sus actividades dentro de la televisión.