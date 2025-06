Pati Chapoy cuestiona a Pepe Aguilar sobre petición de liberación de contrato de Gussy Lau

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El cantante Pepe Aguilar aclara qué tan involucrado se encuentra en los contratos de exclusividad de Machín Records, su compañía disquera, y qué tanto sabe sobre el deseo de Gussy Lau, uno de sus compositores, de ser liberado de la discográfica que, desde hace años, no lo convocan para seguir trabajando.

Hace unas semanas, Gussy Lau, creador y co-autor de éxitos del regional mexicano como "No te contaron mal", "Qué agonía" y "Dime cómo quieres", habló de la situación laboral a la que se enfrenta.

Lau fue contratado por Machín Records, la compañía de Pepe Aguilar, en 2021. Sin embargo, cuando se filtraron imágenes del romance que sostenía con Ángela, el compositor dejó de ser convocado en los proyectos de la disquera, lo que ha mermado su producción laboral, como dijo recientemente.

El artista desea que la empresa libere su contrato, para de esa forma, negociar con otras compañías que -afirma- ya lo han buscado para colaborar.

En este respecto, Pati Chapoy, quien sostuvo una conversación con Pepe Aguilar recientemente, cuestionó al cantante acerca de la petición de Lau.

La reacción de Aguilar fue conciliadora, pues no mostró ningún disgusto cuando escuchó el nombre de Lau.

De hecho, aclaró que, si bien, el dueño de la empresa no está sumergido en las cláusulas de todos los contratos, debido a que de eso de encarga el abogado de Machín Records.

"Entiendo, porque tampoco soy el abogado de la compañía, que es un contrato normal de exclusividad y entiendo que también tenía ciertas cláusulas de su obra", dijo.

Sin embargo, se comprometió a revisar la situación para que esta se resuelva de la forma más justa posible, exaltando que no busca afectar a ninguna persona, por lo que le mandó un mensaje.

"Públicamente, le digo yo, si se quiere salir, yo no quiero tener a nadie a fuerza, he escuchado esta situación, voy a poner atención a lo que está pasando y, lo que sea justo, será lo que se va a hacer, porque yo no vine a esta vida a fregar a nadie", precisó.

También rememoró que, cuando era joven, también enfrentó problemas con Discos Musart, donde tenía un contrato que quería disolver, ya que pensaba que abusaban del talento de los artistas.

Pero, para ser liberado, Pepe necesita pagar a Musar 300 mil pesos, que era la cifra que le estaban solicitando, pero el entonces joven cantante no pudo pagar esa cantidad, pues su padre, don Antonio Aguilar, le negó el préstamo.

"Yo, en ese entonces, no entendía a mi papá, ahora lo entiendo bien, era una gran lección la que me estaba dando, ´te vas a meter en algo, fíjate la próxima vez, es tu problema, es tu vida´".

Por fortuna, el cantante ganó la demanda a la disquera y, posteriormente, abrió sus dos compañías musicales Equinoccio Records, en el 2000, y en 2016 creó Machín Records.