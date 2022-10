Paulina lanza sencillo tributo a su mamá

A-AA+

Paulina Rubio sigue afrontando la muerte de su mamá, Susana Dosamantes, quien falleció hace tres meses luego de ser diagnosticada con cáncer de páncreas.

La intérprete de "Lo haré por ti" decidió refugiarse en su trabajo, labor que Pau considera como la mejor manera de honrar a la mujer que le dio la vida.

Durante el lanzamiento de su nuevo sencillo, titulado "Me gusta", la exTimbirche reveló la forma en que Dosamantes influyó en su gusto musical y la forma en que la recuerda con su nuevo proyecto.

"(Mi mamá) la escuchó y le gustaba verme realizada con los ritmos muy fusionados. Me dio una educación multicultural que se ve mucho en mi vida diaria. Soy honesta, transparente, auténtica, y no tengo miedo de fusionar ritmos, sonidos, pensamientos, ideas, lo cual he llevado a muchos lugares y experimentos musicales", contó.

A pesar de ser reservada sobre la muerte de la primera actriz, la mexicana de 51 años agradece todas las muestras de cariño que ha recibido, y manifestó que sus hijos, Andrea Nicolás y Eros, son su principal motivación para seguir adelante.

"Esto es de un día a la vez, los niños son alegría, son un recordatorio de cómo pasa el tiempo. Vivo para honrarla, disfrutar su espacio y su memoria. Sigue en mí, y enfocarme como siempre en la medicina de mi alma que es la música", expresó Rubio.

Además de contemplar una gira de conciertos en México, Paulina reveló que por ahora su prioridad es ser jueza en la nueva temporada de "Mira quién baila All Stars", de la cadena Univisión.