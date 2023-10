Paulina Rubio denuncia en redes a Verástegui por incitar al odio

La cantante Paulina Rubio compartió la noche de este lunes un tuit en el que habla de la denuncia que realizó en contra de Eduardo Verástegui por incitar al discurso de odio, luego de que el candidato independiente a la Presidencia de México publicara un video donde dispara a un blanco de papel, y en el que aseguraba que ese sería el destino que tendrían "los terroristas del cambio climático y de la ideología de género".

Aunque el actor argumentó más tarde que se trataba de un comentario en sentido figurado, no han dejado de lloverle críticas al respecto.

La cantante mexicana no se queda callada y muestra su postura frente a las más recientes declaraciones de Verástegui que, si bien, desde hace años su postura ideológica de ultraderecha ha dado de qué hablar, fue este lunes cuando causó indignación generalizada cuando subió un video donde estaba practicando su tiro, disparándole a una hoja de papel, acompañado de un mensaje que connotaba su intolerancia a otras formas políticas de pensar: "Mira lo que le vamos a hacer a los terroristas de la agenda 2030, del cambio climático y de la ideología de género. Los leo".

Ante la reacción de usuarias y usuarios de redes sociales, el productor cinematográfico realizó otra publicación en la que pedía a sus seguidores que no tomaran sus palabras literalmente, asegurando que se había tratado de un comentario satírico.

"¡Calma, calma! No se me alarmen, no se me asusten, no se tomen el mensajito literalmente. ¿Ustedes no saben lo que es la sátira? Lo que estoy diciendo es que, con fuerza y con puntería, vamos a combatir la cultura y las políticas 'progres'. De violencia, ustedes los ´progres´ son los expertos. El ladrón juzga por su condición", argumentó.

A raíz de estos comentarios, son muchas las personas que han mostrado el descontento que les produjo, ya no sólo el tuit, sino la forma en que Verástegui esparce su pensamiento político, pues cuando se llevó a cabo el estreno de "Sonido de libertad", el actor señaló a más de un reportero que lo cuestionó acerca de su postura LGTBIfóbica, al asociar la homosexualidad con la pederastia, de ser parte de las personas que favorecían a la trata infantil.

Ahora es Paulina Rubio la que no se quedó callada y visiblemente indignada por los comentarios del actor, dijo que ya denunció a Verástegui, al considerar que a través de sus palabras y acciones se ha convertido en un representante del discurso de odio, sin embargo, no queda claro si se refiere a una denuncia frente a las autoridades o a una denuncia en Twitter, red social donde el famoso publicó estos comentarios.

Además, la intérprete de "Ni una sola palabra" llamó a sus seguidores a tomar cartas en el asunto, uniéndose a las denuncias, pues considera que se trata de un compromiso con el país evidenciar actos reprobables que vilipendien a nuestra sociedad.

"Yo ya denuncié a Eduardo Verástegui por incitar al discurso de odio. Creo que por el bien de nuestro país todos deberíamos hacerlo", escribió.

Hasta este martes, el post de "la Chica dorada" cuenta con más de cinco mil reacciones, más de mil retweets y dos mil comentarios.