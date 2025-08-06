logo pulso
Pedrito Sola y El Malilla escriben carta tras inicio de la temporada 2 de Merlina

Netflix México produce video viral con referencias mexicanas de Pedrito Sola y El Malilla

Por El Universal

Agosto 06, 2025 05:09 p.m.
A
Pedrito Sola y El Malilla escriben carta tras inicio de la temporada 2 de Merlina

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Tras una gran espera, la segunda temporada de "Merlina" al fin llegó a las pantallas, donde una vez más el misterio y las inusuales aventuras de este personaje serán tema de conversación entre los fanáticos de Tim Burton y Jenna Ortega.

De igual forma, el público mexicano se sumó al auge por el estreno de la segunda entrega de esta serie con un video producido por Netflix México, protagonizado por Pedrito Sola y El Malilla, el cual se viralizó rápidamente.

El escrito se encuentra cargado de referencias muy mexicanas con un toque de actualidad, para invitar a Merlina a México y por qué le encantaría "el país más extraño del mundo".

"Merlina, sé que tienes un talento especial para desenterrar el pasado de las personas; estoy seguro de que te encantaría venir a México" escribió Pedrito Sola, para extender la invitación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Asimismo, El Malilla explicó los rasgos culinarios que solo se disfrutan en el país como los tacos de tripa, los chapulines y gusanos, algunas de las botanas más populares con gran valor histórico.

Las tradiciones y creencias populares también fueron destacadas en la carta por "La Burrita Burrona" y Turbulence Drag Queen, pues al igual que en la academia "Never More", aquí hay criaturas como nahuales y lobos.

Para el final de la carta, Sola recreó uno de sus momentos más virales al equivocarse en la mención de la plataforma de streaming, provocando las risas de los internautas, quienes rápidamente volvieron tendencia este video en TikTok.

