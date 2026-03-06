PEDRO FRIEDEBERG MUERE

El artista visual mexicano Pedro Friedeberg, uno de los maestros del surrealismo en el país, falleció este jueves a los 90 años en su domicilio en San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato (centro), informaron sus familiares sin detallar las causas del deceso.

El artista, nacido en la ciudad italiana de Florencia en 1936, llegó a México cuando tenía tres años y se convirtió en una de las referencias culturales del surrealismo mediante sus esculturas y pinturas. A través de un comunicado difundido en redes sociales, sus familiares anunciaron "con profundo pesar" el "sensible fallecimiento del Maestro" en la mañana de este jueves.

"Pedro murió rodeado de su familia, con mucho amor y en paz. Su familia se siente profundamente agradecida de haber compartido con él todo este tiempo", expresaron sus allegados.

Asimismo, destacaron que su obra y espíritu dejan un "legado inmenso", al tiempo que pidieron respeto y privacidad en estos momentos.

Su primera exposición fue en 1959 en la Galería Diana, en México, y a partir de ahí su trabajo se expandió internacionalmente.

De su obra destaca la creación de la Mano de Akhenatón en 1962, conocida como la Mano-silla, una de sus piezas más reconocidas que está inspirada en un faraón egipcio.