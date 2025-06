Pedro Pascal arremete contra J.K. Rowling por sus posturas sobre personas trans

Pedro Pascal criticó fuertemente a J.K. Rowling, después de una publicación en redes sociales. El reconocido actor sostiene una fuerte disputa con la escritora de Harry Potter desde 2020.

Las batallas no solo las sostienen los superhéroes de Marvel, sino también en Internet, donde Pedro Pascal, en múltiples ocasiones, se ha enfrentado con palabras a Rowling por sus comentarios en torno a las personas transgénero.

En 2020, J.K. Rowling publicó una serie de tuits que demostraban su postura en contra de las mujeres transgénero. Inclusive, escribió un ensayo donde defendía los derechos de las mujeres y las niñas.

Recientemente, la escritora celebró en redes sociales el fallo del Tribunal Supremo del Reino Unido, que dictaminó que las mujeres transgénero no serán legalmente reconocidas como mujeres.

La autora de Harry Potter aplaudió esta decisión a través de una foto en redes sociales donde se le observa fumando un puro y sosteniendo una bebida. En su publicación decía: "Me encanta cuando un plan se concreta", haciendo referencia al fallo del tribunal.

Por su parte, en una entrevista, Pascal respondió públicamente a un video y calificó el comportamiento de Rowling como "atroz y perdedor". La estrella de origen chileno se ha destacado como defensor de las personas trans y en diversos actos públicos ha expresado su apoyo.

En entrevista para Vanity Fair, Pedro Pascal hizo referencia al tema de J.K. Rowling y dijo: "Los bullies me enferman". El intérprete de Mr. Fantástico en la película "Los 4 Fantásticos: Primeros pasos" estaría no solo defendiendo a las mujeres transgénero, sino también a su familia.

Lux Pascal, es actriz y activista transgénero, hermana del intérprete. Pedro Pascal mencionó que buscará defender a su familia a toda costa, incluso sus derechos.

Actores como Bella Ramsey ("The Last of Us"), Nicola Coughlan ("Bridgerton") y Paapa Essiedu ("I May Destroy You") firmaron una carta condenando el fallo del tribunal británico que no reconoce a las personas transgénero.

Hasta la fecha, J.K. Rowling no ha respondido públicamente a Pedro Pascal, quien dijo: "Quiero proteger a las personas que amo", a Vanity Fair.