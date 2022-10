Peleas, excesos y crímenes: el historial negro de Guns N'Roses

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 24 (EL UNIVERSAL).- La banda estadounidense Guns N'Roses, que este fin de semana se presentó en México no sólo cuenta con un gran número de seguidores alrededor del mundo, éxitos y varios temas que se han convertido en clásicos del rock, su historia también está llena de polémicas y excesos que los han llevado a estar en medio del escándalo.

Fue en 1985 cuando se fundó esta agrupación en Hollywood, pero han sido varios los momentos que han llamado la atención de sus fans, mismos que a continuación recordaremos.

Casa Infernal

En el libro "Watch you bleed: The saga of Guns N'Roses" se menciona que el guitarrista Izzy Stradlin habló sobre una etapa en el que la banda vivió en la llamada Casa Infernal, un lugar en el que llegaron a cometer varios delitos.

"Vendíamos drogas, vendíamos chicas. Si uno de nosotros estaba en el apartamento y estaba haciendo el amor con una chica, nosotros sacábamos lo que podíamos de su bolso", dijo Stradlin.

Slash, por su parte, también se expresó al respecto y en dicha publicación mencionó algunas historias que vivieron en su momento.

"Teníamos gustos e intereses mutuos y nos asociábamos con propósitos criminales o antisociales. Nuestra voluntad de grupo nos llevó al éxito en nuestros propios términos, pero no facilitó el viaje".

Conciertos salvajes

Por si esto fuera poco, también se han caracterizado por su comportamiento salvaje, arriba y abajo del escenario; así como peleas y el temperamental carácter de Axl Rose que ha hecho que el cantante protagonice varios encontronazos, por ejemplo, la vez que le pegó a un cantante de otra banda que estaba en el público, con el soporte del micrófono.

En 1987 Axl fue arrestado en Atlanta por golpear a un guardia de seguridad, tras bajarse de un escenario. Para poder salir libre se declaró culpable y pagó una multa; dejó de ir a aquella ciudad de Estados Unidos hasta el año del 2006.

Otro hecho fue en 1989 cuando Duff y Slash recibieron un premio en los American Music Awards estando en completo estado de ebriedad, incluso dieron un discurso hasta que les cortaron el micrófono.

En 1991 Axl se aventó desde el escenario cuando alguien del público estaba fotografiándolos, aunque suele ser algo muy común, esto provocó el enojo del cantante quien golpeó al sujeto y después se fue al backstage.

Los episodios de locura relacionados al grupo continuaron, como cuando este cantante detuvo varias presentaciones cuando le lanzaban objetos al escenario o en el 2006 el público en el Auditorio del Parque Juan Carlos I, en Madrid arrancó las butacas debido a las dos horas de retraso que llevaban.