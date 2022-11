Película de Denzel Washington que no te puedes perder

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 28 (EL UNIVERSAL).- Dos premios Óscar, tres Globos de Oro y un SAG Award, entre otros premios importantes de la industria del cine, son los que tiene en su haber Denzel Washington. El actor continúa disfrutando el éxito de sus últimas películas, "The Little Things" y "The Tragedy of Macbeth", y ya está trabajando en su próximo estreno de 2023: "The Equalizer 3".

No hay dudas respecto del potencial de Denzel Washington para interpretar cualquier tipo de papeles. El artista de 67 años ha transitado por películas de suspenso, drama, acción y hasta del género post-apocalíptico. Respecto de este último, existe una película que fue estrenada en 2010 y que Netflix todavía la tiene disponible para disfrutar en casa.

La película estuvo a cargo de la dirección de los hermanos Hughes y fue escrita por Gary Whitta. Además de Washington, la cinta está protagonizada por Gary Oldman y Mila Kunis. La producción a la que se puede acceder a través de Netflix se llama "The Book of Eli" ("El libro de los secretos" en Hispanoamérica o "El libro de Eli" en España).

¿De qué trata "The Book of Eli"?

La película que contó con un presupuesto de 80 millones de dólares, causó sorpresa en los espectadores porque planteó un contexto post-apocalíptico, en el que el agua es el recurso que escasea y por el cual la gente combate y se mata; pero además porque abunda la ignorancia. La cinta logró recaudar más de 157 millones de dólares en taquilla, por eso fue todo un éxito y es una de las recomendadas de la plataforma.

La historia que aborda se desarrolla 30 años después de enfrentar un apocalipsis de tipo nuclear, donde millones de personas han muerto y los sobrevivientes luchan por continuar con sus vidas en un ambiente hostil: un desierto tóxico, sin capa de ozono, totalmente seco y sin agua. Es en este escenario cuando Eli (Denzel Washington), camina hacia la costa oeste de Estados Unidos, mientras va haciendo paradas en algunos pueblos para descansar y preservar un libro que lee todos los días.

Obtener provisiones, descansar y sortear los violentos encuentros con grupos criminales y caníbales, es la misión principal del protagonista en la trama. Al llegar a una ciudad gobernada por el despiadado Carnegie (Gary Oldman), la supervivencia se complica para Eli, puesto que su contrincante ha estado buscando el libro que lleva consigo. El destino hará que se genere un conflicto permanente de quien quiere preservar la obra y replicarla; y quien quiere poseerla para controlar más comunidades.