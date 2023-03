Pese a críticas de AMLO, Joaquín Cosío celebra producción de Estrada

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 29 (EL UNIVERSAL).- Con el estreno de "¡Que Viva México!", dirigida por el mexicano Luis Estrada, personajes políticos compartieron sus impresiones sobre la producción. Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó la cinta como un "churro".

En conferencia de prensa, el mandatario se lanzó contra Estrada. Además, afirmó: "tengo problemas ya con ese director porque de las últimas películas que vi, porque no soy muy aficionado al cine, fue 'El Infierno' y me pareció clasista y racista".

López Obrador también reconoció el trabajo de Damián Alcázar. "Es el actor más consecuente que conozco y lo respeto muchísimo, es algo excepcional, pero el director y todos los demás son así, progres buena ondita", señaló.

Como era de esperarse, las declaraciones del presidente llegaron a los oídos del elenco de "¡Que viva México!". El actor Joaquín Cosío fue uno de los primeros en pronunciarse a través de Twitter.

Un usuario de la plataforma le comentó que, tal vez, el presidente no había visto la película completa. A lo que Cosío respondió "Seguro se la platican. Y si le da comezón como al @monerohernandez, quiere decir que Estrada la sigue haciendo!".

Hay que recordar que el caricaturista de La Jornada rechazó participar en el diseño del cartel del filme bajo el argumento de que Estrada "solo reflejaba el lado negativo de la 4T"."¡Que Viva México!" llegó a más de 3 mil cines del país. Joaquín Cosío participó en la producción, al igual que lo ha hecho en otras cintas que retratan la polarización de los gobiernos, entre ellas, "El Infierno" y "La dictadura perfecta".