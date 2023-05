PETA reconoce a "Guardianes de la Galaxia" por crear conciencia

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 9 (EL UNIVERSAL).- Mediante un artículo publicado en su página oficial, la organización de derechos de los animales más grande del mundo, PETA (People for the Ethical Treatment of Animals, por sus siglas en inglés), reconoció la película "Guardianes de la Galaxia vol. 3", por crear conciencia sobre la experimentación en animales.

PETA tiene más de 9 millones de miembros y simpatizantes en todo el mundo, según información de su portal, y se caracterizan por defender a los animales del maltrato que sufren en laboratorios así como en la industria alimentaria, en el comercio de ropa y en la industria del entretenimiento.

Es por ello que, al ser una organización reconocida por la defensoría de varias especies en todo el mundo, es importante su opinión acerca de la película.

En el texto, describen que el nuevo filme de "Guardianes de la Galaxia" muestra la cruda realidad de millones de animales en todo el mundo, que son utilizados por científicos para experimentar con ellos sin importarles su sufrimiento.

El personaje "Rocket", que fue creado con Inteligencia Artificial, ejemplifica esa realidad. Según la información de PETA, los métodos utilizados en la trama de la película son muy parecidos a la vida real; pero incluso los científicos suelen ser más crueles.

Por ejemplo, en el filme Rocket y Lylla son marcados con números para identificarlos, cosa que sí hacen varios investigadores de distintas industrias, sobre todo, en la farmacéutica. Los animales son marcados con tatuajes y encerrados en jaulas pequeñas, a diferencia de los personajes, los mantienen separados.

Otra escena que no está tan lejana a la realidad es cuando muestran al mapache en un aparato sujeto de sus extremidades; pues en realidad sí existe tal indumentaria y se utiliza mayormente en varias especies de simios.



¿Cómo puedes ayudar a los animales, según PETA?

En su artículo, PETA incluye un apartado para conocer más de las causas por las que luchan. El objetivo, según describen, es promocionar métodos de investigación sin crueldad animal.

En la página, hay varios casos en los que puedes enviar una petición. También te invitan a formar parte de la organización para que obtengas información sobre propuestas, consejos e ideas para abogar por los animales.