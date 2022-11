Piden en redes que revistas se disculpen con Jennifer Aniston

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 14 (EL UNIVERSAL).- Jennifer Aniston es una de las actrices más exitosas del momento y en parte se debe a su último gran trabajo artístico para la plataforma de Apple TV+: "The Morning Show". La serie ya tiene dos temporadas completas y renovó para una tercera entrega, de la mano de sus dos grandes protagonistas de Hollywood: la expareja de Brad Pitt y Reese Witherspoon.

"The Morning Show" es una de las cuatro series originales de la plataforma con las que se inició el servicio de streaming en 2019. La historia de ficción sigue las vivencias que ocurren con los integrantes de un magacín matinal de la televisión estadounidense, detrás de las cámaras y en las oficinas de los ejecutivos de la firma. La producción ya ha anunciado personajes y actores nuevos para la tercera entrega y Aniston se mantiene concentrada en su futuro dentro del relato.

La entrevista que dejó contundentes declaraciones

Hace unos días, el mundo del espectáculo se vio conmocionado por declaraciones que hizo la actriz de 53 años para Allure. En dicho encuentro, la artista manifestó cuán doloroso fueron para ella todos estos años de especulaciones y rumores acerca de su "no maternidad" y su supuesta decisión de no tener hijos.

Al respecto, la protagonista de "Friends" declaró que intentó de todo para quedar embarazada en sus relaciones de pareja, porque sí deseaba ser madre, pero que lamentablemente no pudo hacerlo. Lo que dejó claro en la entrevista de la cual hasta hoy hay ecos, es que medios destacados del mundo del espectáculo todos estos años han sido "crueles" con ella.

La ganadora de un Globo de Oro fue portada de revista en varias oportunidades por su maternidad, con especulaciones y títulos directos. Es por eso que en las redes sociales circula un compilado de este tipo de tratamiento de la información acerca de la actriz. "Durante años inventaron que estaba embarazada y después de todo este tiempo nunca quedó embarazada porque no podía. Jennifer Aniston merece una disculpa", reza la publicación viral de la plataforma de Twitter.