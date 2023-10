Piqué pasea por Barcelona con Escorpión Dorado

El Escorpión Dorado volvió a ser tendencia en redes sociales, luego de subir a su coche al exfutbolista Gerard Piqué y recorrer una parte de Barcelona en España.

Por medio del canal de YouTube: "PelucheEn ElEstuche" el youtuber cuestionó al ahora presidente de la Kings League, pero ¿habló de Shakira? Aquí te contamos.

En el video el exfutbolista de FC Barcelona contó cómo ha sido su vida después de haberse retirado como jugador.

"No extraño el futbol, estoy muy tranquilo, muy bien, ya tocaba y nada, ahora una nueva faceta de mi vida y con muchas ganas", declaró Piqué.

Aunado a ello, el español reveló el trato con Rafael Márquez y Carles Puyol. "Tuve la suerte de coincidir con él (Rafa) y la verdad que nos llevábamos muy bien, ahora está haciendo un trabajo espectacular en el segundo equipo del Barcelona, siendo entrenador, y con él aprendí muchísimo; yo era muy joven [...] La calidad siempre la tuvo y jugando con la pelota era de los mejores".

En tanto, dejó en claro que no tiene preferido, pues "con los dos, la verdad los dos tenían mucho nivel. Uno estaba más enfocado en tareas defensivas como era Puyi (Puyol), Rafa era más para salir jugando y la verdad con los dos me encontraba muy tranquilo, muy cómodo".

----¿Qué le Piqué al Escorpión Dorado sobre Shakira?

Durante el recorrido por Barcelona, el jugador no mencionó a Shakira; sin embargo, hubo un guiño cuando el exjugador habló sobre peso Pluma con su colaboración con Bizarrap. "Ponme algo (de música) ahora que se ha puesto muy de moda Peso Pluma, la del cantante con Bizarrap", señaló el español; no obstante, al terminar la canción el Escorpión Dorado preguntó: "¿Alguna otra canción de Bizarrap o ya le dejo así?" a lo que Piqué respondió: "No, déjalo así, jajaja".