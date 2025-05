Pitbull y Alanis Morissette: Estrellas en Tecate Emblema

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Pitbull dio rápido la primera mordida al pisar el escenario del Tecate Emblema con "Don´t stop the party" que hizo prever a todos lo que vendría en las siguientes dos horas: energía y mucho, muchísimo baile.

La gente respondió de inmediato moviendo la cadera, brincando sin derramar la cerveza que portaban en mano y algunos tratando de emular los pasos de su ídolo.

El estadounidense sabía que tenía que cerrar con broche de oro y lo hizo con un set list que contempló "On the floor", cuya versión realizó con Jennifer Lopez; "I feel good"; "Suave" y "Hey baby".

"Muchas gracias a todos por el apoyo", dijo en alguna de sus intervenciones.

Pero sus fans querían más de él, así que en varias ocasiones lo bañaron con gritos de "¡que se encuere!, ¡que se encuere!", recordando que en ocasiones se ha quitado la camisa.

"Al rato me desvisto", respondió en alguna ocasión.

Pitbull se hizo acompañar por seis bailarinas e igual número de músicos, junto con un DJ que entraba en acción cuando el cantante se iba detrás del escenario para ponerse una nueva ropa.

"El taxi", "Timber" y "Gasolina" fueron otras de las canciones que integraron el repertorio del cantante.

Pero no todo fue fiesta, también hubo un momento de profundidad cuando Pitbull habló de una serie de escuelas que ha construido en EU gracias a su trabajo.

"Nunca he sido una persona en la malicia, pero siempre involucrado con gente de si mucha malicia, estuve en 25 escuela hasta que una maestra me dio el apoyo y dijo que haría yo muchas cosas en la vida. Y ahora gracias a Dios a la música, se pueden hacer escuelas, tenemos 15 en EU y ojalá pronto podamos tener una en México", apuntó.

Alanis Morissette complace a fans con temas que no canta siempre

Previo a su aparición en el escenario principal, había estado Alanis Morissette con su pop más tranquilo en tonada, pero con letras profundas.

La estadounidense arrancó con "Hand in my pocket" que de inmediato prendió al público.

A diferencia de otros cantantes, Alanis siguió con la tradición de casi no interactuar con el público, apenas y agradeciendo su presencia.

Pero sin decirlo públicamente, complació a otros que en sus redes sociales le pedían de favor cantara "Hands clean", lo cual cumplió.

"Right through you" y por supuesto el ya clásico "Ironic" fueron algunas de las coreadas por el público.