Platanito no se arrepiente y seguirá haciendo chistes de tragedias nacionales

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 3 (EL UNIVERSAL).- Sergio Verduzco, "Platanito", no se siente mal ni se arrepiente de hacer chistes relacionados a tragedias que han consternado a la sociedad de México, como ocurrió al aludir el feminicidio Debanhi Escobar en uno de sus shows, lo que causó indignación y, aunque en su momento pidió disculpas a Dolores Bazaldua y Mario Escobar, madre y padre de la fallecida, ahora el comediante asegura que no se arrepiente de recurrir a estos temas sensibles para monetizar.

"Platanito" siempre se ha caracterizado por hacer bromas subidas de tono, debido a que su comedia, habitualmente, se inclina por el humor negro, sin embargo, ha habido ocasiones en que las personas han demostrado disgusto, debido a que el comediante no se limita a la hora de recurrir a temas sensibles para caricaturizarlos, situación que le ha traído muchos problemas, desde hace más de una década, cuando en 2010, hizo referencia al incendio que tuvo lugar en una guardería de Hermosillo, Sonora en la que, lamentablemente, se perdió la vida de 49 menores de edad.

Otros de los chistes que han causado la desaprobación del público, tuvieron relación con la escasez de agua en Nuevo León, Monterrey y los acontecimientos que rodearon la desaparición y feminicidio de Debahni Escobar, sin embargo, en una entrevista que concedió a "Venga la alegría", Verduzco dijo no sentirse arrepentido de los chistes que ha hecho y, en cambio, destacó que en sus shows más recientes cuenta con chistes todavía más subidos de tono, debido a que ya hay nuevas tragedias de las cuales hablar.

"No me arrepiento, es que si vas a uno de mis shows, hay unos peores ya, ya hay tragedias nuevas, entonces sigo contando chistes de tragedias", dijo.

"Platanito", de hecho, destacó que cuando ha emitido esta clase de comentarios humorísticos en sus shows se ha convertido en tendencia, algo que a él le ha favorecido, debido a que de esa manera sigue dándose a conocer y estando presente en la memoria del público: "Era trending topic todo el tiempo; Plátano, Plátano y Plátano y lo único que dije fue: 'Sí lo conté'".

Verduzco dijo también que, todavía más que el chiste que hizo acerca del caso de Debahni, fue el chiste acerca de la falta de agua en Monterrey el que causó mayor desagrado en sus detractores y en aquellas personas que no gustan del tipo de humor que él maneja.

"Fíjate que, casualmente, se enojaron más porque dije que no había agua en Monterrey que por el chiste de la niña", indicó.

Finalmente, el comediante de 50 años refrendó que continuará con el humor con el que hemos conocido pues este es el que lo ha ayudado a generar la carrera que tiene hoy día. "Me quieren censurar, pero yo lo sigo haciendo, sigo con mucho trabajo, bendito Dios, es de lo que vivo, y pues aquí estoy".

No perdió la oportunidad de aclarar que sus chistes no son dirigidos a todo tipo de público, sino exclusivamente a las personas que gustan de su humor y que saben lo pueden escuchar cuando se presenten en uno de sus shows.

"¿Saben de qué murió Michael Jackson? De desesperación, porque le quemaron una guardería allá en Sonora (...) No se burlen, pobres chavitos al pastor, no se burlen... aparte, ahora ya no hay guardería, abrieron un changarrito que se llama Kentucky Fried Children", ha contado.

"Wey, ¿de dónde era Debanhi?" (...) de Monterrey, ¿cómo murió?, ahogada en Monterrey donde no hay agua, no manches", fue su chiste.