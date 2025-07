Plutarco Haza sorprende con sus opiniones sobre "La Casa de los Famosos"

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Plutarco Haza sorprendió al reconocer que fue uno de los espectadores de las dos temporadas anteriores de "La casa de los famosos", a pesar de que es la competencia directa de "MasterChef Celebrity", reality en el que él participó y, en lo que respecta a la nueva edición del programa, considera que - por su experiencia y por su personalidad-, Facundo ya lleva la delantera.

Con gran elocuencia, el actor dijo a "Todo para la mujer" que a pesar de ser una de las millones de personas que sintonizan "LCDLF", cada que lanza una nueva edición, su deber actual es apoyar "MasterChef Celebrity", reality en el que participó -llegando hasta la décimo cuarta semana-.

"Ahorita yo, realmente, mi deber es apoyar a TV Azteca, apoyar a 'MasterChef' y los proyectos que vengan, estoy en 'Cautiva', pero les deseo todo el éxito", expresó para Maxine Woodside.

Aunque no dejó pasar desapercibido el hecho de que es un gran fanático del formato de "LCDLF", ya que, como actor, le interesan mucho los experimentos sociales, por ello, se describió como un admirador secreto del programa.

"No los critico, de hecho, aquí entre nos, es un placer culposo, me encanta, vi las dos temporadas de 'LCDLF', la verdad..., vi los 'Big Brothers', de aquel entonces, me encanta el laboratorio social, pero como se comportan los seres humanos encerrados", expresó.

Y descartó que tenga en mente aceptar la invitación de participar en el reality, si lo llegasen a invitar, al menos en este momento de su carrera, debido a que atraviesa una muy buena racha, con muchos proyectos de actuación.

"No, yo entré a (´MasterChef´) porque es un reality más acorde a mi carrera, es un reality que tiene clase, que tiene sentido, no es corriente, yo no vería para qué exponer mi carrera entrando a una cosa así, sobre todo, cuando mi carrera va tan bien, tendría que estar desesperado por dinero o por rehacer mi carrera porque caí en un bache horrible, así sí entraría", indicó.

Cuando se le preguntó a quiénes de los nuevos habitantes veía con madera de llegar a la final, Plutarco pronunció, automáticamente, el nombre de Facundo, destacando la audacia que lo caracteriza; también reconoció que, a los famosos más jóvenes no tiene el gusto de conocerlos, por lo que podría dar una sorpresa a lo largo del programa.

"Obviamente Facundo es el más inteligente de los que están ahí, mi querido Alexis (Ayala) también puede dar una sorpresa; conozco a Ninel Conde, a Olvia Collins, a los demás no los conozco, a ver cómo les va", destacó.