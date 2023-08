Poncho de Nigris, tercer lugar de "La casa de los famosos"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 13 (EL UNIVERSAL).- A tan sólo unos minutos de la salida de Sergio Mayer, líder absoluto del llamado "Team Infierno", Galilea Montijo reveló el nombre del habitante que se quedó con el tercer lugar de la competencia, abandonando así el sueño de llevarse los cuatro millones de pesos del gran premio.

Tomados de la mano, los habitantes escucharon al mismo tiempo de voz de la conductora: "Poncho de Nigris, tercer finalista de 'La casa de los famosos México' gracias por abrir tu corazón, por abrir las ocurrencias, porque fuiste una pieza clave del "Team Infierno", dijo Montijo, mientras que los gritos de los asistentes resonaban en el estudio.

"¿Hicimos historia raza!", fueron las palabras con las que el regiomontano se despidió de la casa.

A su salida, De Nigris ya estaba siendo esperado por Odalys Ramírez , una ola de fanáticos que no dejaban de corear su nombre y el grito que él mismo hizo famoso: "¡Puro Team Infierno raza!"; y como sorpresa especial su hijo, Ponchito.

"Me siento contento halagado, se cumplió la misión de llevar al Team infierno a la final", fueron sus primeras declaraciones en su paso por la alfombra amarilla.

Al igual que a Sergio Mayer quien salió en cuarto sitio, la jefa también le externó unas palabras a De Nigris, antes de que cruzara la puerta.

"El regio, del norte, tú un líder nato, excelente jugador, siempre frontal con gran sentido del humor, demostraste que con constancia y perseverancia supiste sobreponer a las adversidades, le diste ánimo a tu equipo, gracias por compartir esa parte frágil y sensible de tu persona.

"Demuestras que eres campeón, muchas felicidades Poncho, esa puerta es tuya", añadió la voz de la Jefa a Poncho, quien fue el primer nominado del reality, quien mostró su pasión por el juego y quien hace 20 años participó en el "Big Brother".

Al inicio de esta aventura, el también conductor reveló que con este reality se despediría de este formato de televisión, mismo que inició hace 20 años cuando entró a Big Brother.