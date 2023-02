Por salud, Jorge Ortiz de Pinedo alterna su vida en 2 ciudades

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- Pedro Ortiz de Pinedo aseguró que su papá don Jorge Ortiz de Pinedo se encuentra muy bien de salud, a pesar de que recientemente una revista hizo una publicación muy alarmante diciendo que se encontraba grave y que se le acaba el tiempo de vida.

Luego de dicha nota, el actor de "Una familia de 10" casi de inmediato rechazó esa información y aclaró que no está grave de salud, su hijo Pedro también confirmó a EL UNIVERSAL que su padre está bien alternando su residencia en Acapulco y en Miami.

"Está muy bien, desde hace algunos años está viviendo en Acapulco, está muy bien gracias a Dios", expresó en entrevista, quien indicó que en ocasiones viaja a la Ciudad de México, pero muy pocas veces, sólo cuando es necesario, pero la mayor parte vive al nivel del mar.

"Viene de vez en cuando, cuando grabamos ´Una familia de 10´, viene a cosas médicas a la Ciudad de México y afortunadamente está muy bien, (el número de veces que él viene) depende, lo que te puedo decir que él está muy bien".

Mencionó que desde ambos destinos en donde vive, el realizador de 74 años está con sus proyectos como lo es lo relacionado con la Casa del Actor que todavía necesita apoyo de recursos económicos, mientras que Pedro está con lo suyo, como lo es la serie de comedia "Renta congelada" que próximamente estrenará su temporada cinco.

"Él está con sus proyectos, yo con los míos, algunos que tenemos en conjunto que tenemos porque aunque somos padre e hijo y hemos sido socios durante muchos años en el teatro, también hay cosas en Televisa que aunque yo hago por mi lado, también trabajamos juntos como es el caso de ´Una familia de 10´ o (el spin-off) ´Tú crees´".

Aunque hay muchos kilómetros de distancia entre ambos, indicó que existe una gran relación entre sí, se procuran y la familia hace viajes para verlo.

"Vamos a visitarlo o a veces él viene, es un papá y un abuelo muy presente, a pesar de la pandemia y de todo ha sido muy presente con mis hijos, con los hijos de mis hermanos, esa parte es muy personal, pero como todas las familias".

---Lo que más admira de su papá

Pedro Ortiz de Pinedo mencionó que lo que más admira de su padre es "el respeto al trabajo y el trabajo duro que de alguna manera yo he aprendido de él, es poder hacer todo con pasión, con un gran respeto al público y esa es la mejor escuela que puedo tener, verlo trabajar desde niño y después tener la oportunidad de trabajar en lo mismo, sin yo ser actor pero sí un creador como lo ha sido él o un productor.

"A mí me ha enseñado muchas cosas y creo que eso ha sido muy importante, el respeto al trabajo y el gusto por hacer las cosas bien".