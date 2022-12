Premiere de "Avatar: el camino del agua", con brillo de Oscar

A-AA+



HOLLYWOOD, California, EU., diciembre 13 (EL UNIVERSAL).- No hay plazo ni fecha que no se cumpla. El estreno de "Avatar: El camino del agua" tras múltiples cambios de calendario durante estos 13 años que han pasado desde el estreno de la original "Avatar" (2009), sucedió la noche del lunes en la magna premiere americana de la secuela dirigida y coescrita por James Cameron.

Los estragos del Covid-19 se siguen notando y el realizador canadiense no pudo asistir por contraer el virus durante el tour que realizó en Tokio. Aún así, sus amigos, colegas y actores que conforman el elenco fueron parte de la alfombra azul que Disney montó, donde desfilaron los protagonistas Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang y la nueva adición a la historia, Kate Winslet.

"Para mí 'Avatar' es un regalo. Haber sido parte de la primera película fue muy emocionante, sobre todo que vimos tanta gente resonar con ella. Ahora para esta secuela se sintió justo que deberíamos regresar a este universo. 'El camino del agua' es más emotiva que la primera y conocemos una expansión del planeta Pandora, así como una prolongación de los dilemas que venimos explorando desde el 2009", compartió a EL UNIVERSAL, Saldaña, quien repite su papel de Neytiri.

Los retos de la realización de "Avatar: el camino del agua" pasaron por la fabricación de escenarios virtuales que pudieran apuntar la cámara de la tecnología de captura de movimiento y actuación, "performance capture", en escenarios de agua, dado que el filme explora una nueva tribu de Pandora que habita los océanos y cabalga sus criaturas, además de nadar alrededor de ellas.

El director de efectos visuales y ganador del Oscar, Michael Lantieri, explicó que se tardó año y medio para que la tecnología permitiera sumergir a los actores en tanques de agua y filmarlos actuando, mientras que cada pequeño detalle de su actuación era registrados por las computadoras y los artistas detrás que los volverían personajes realistas.

"Jim (Cameron) siempre está abriendo nuevo terreno en el arte de hacer cine. Le gusta empujar a la gente a dar lo mejor de sí. Son miles de personas involucradas en hacer esta película y los motiva a todos. También a mí me lleva a ir más allá de mis límites", compartió Worthington quien para su personaje de Jake Sully, avatar humano vuelto Na´Vi, tuvo que junto con el resto del reparto aprender a sostener el aire bajo el agua. Winslet se llevó el récord con 5 minutos.

A 25 años del estreno de "Titanic" que colocó a Cameron en el escenario del Oscar con 11 estatuillas para su filme, el productor ganador del premio de la Academia Jon Landau celebró que su estrella del navío hundido Winset, estuviera en la secuela de "Avatar".

También para la premiere desfilaron los actores Bill Zane, Frances Fisher de "Titanic", Tom Arnold, Tia Carrere de "True Lies" y la misma Weaver que es parte de Pandora y que fuera la protagonista de "Aliens", conformaron el talento veterano que alguna vez estuvo bajo las órdenes de quien alguna vez gritó desde Hollywood: "¡Soy el rey del mundo!".