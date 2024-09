Lila Avilés y su éxito en los Premios Ariel 2020

Guadalajara (México), 7 sep (EFE).- La directora mexicana Lila Avilés afirmó este sábado que el auge de directoras en el cine mexicano es una consecuencia del trabajo que realizaron otras creadoras desde hace décadas para abrir espacios a una industria en la que predominaban los hombres.

"En esta emisión se está honrando a (Luz Eugenia) 'Busi' Cortés, ella forma parte de (la generación) de María Novaro de estas pioneras que abrieron esa brecha y obviamente estoy aquí por el camino que ellos recorrieron", afirmó previo a la ceremonia de los Premios Ariel que tiene lugar este sábado en Guadalajara (oeste de México).

La película de Avilés, ´Tótem´, es la cinta con mayor número de nominaciones en la edición 66 de los Premios Ariel, otorgados por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) para reconocer a lo mejor del cine mexicano.

La cinta, que narra la historia de una niña de 7 años que enfrenta la muerte de su padre, ha sido nominada a mejor película en festivales cinematográficos como el de Berlín y en los Premios Platino del Cine Iberoamericano, entre otros.

La historia nació de la experiencia personal de Avilés quien logró crear un filme íntimo en el que el público se identifica con su propia familia y sus vivencias, afirmó.

"Hay un misterio ahí que conecta (con el público) y se gesta ese espejo, ese reflejo y pues ¿quién no viene de algún duelo?, ¿quién no viene de una familia, de una celebración?, ¿quién no viene de esa esencia y esa sintonía que nos hace identificarnos con lo humano?", expresó.

La cinta cuenta con 15 nominaciones, entre ellas las más importantes a mejor película, directora y guión original.

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) organiza los Premios Ariel que en su edición 66 cuenta con 186 nominaciones que compiten en 24 categorías distintas, encabezadas por las cintas ´Tótem´ con 15 candidaturas, así como ´Temporada de Huracanes´ y ´Heroico´, ambas con once.