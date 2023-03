Premios Ariel 2023. Hay incertidumbre sobre la entrega

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 4 (EL UNIVERSAL).- Pese a que esta semana se abrió la convocatoria para los premios Ariel, que reconocen al cine mexicano, se desconoce la manera en que estos serán entregados por falta de liquidez en la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Leticia Huijara, presidenta de la AMACC (por sus siglas), aseguró la realización de los galardones, luego de que a finales del año pasado alertó sobre la suspensión de estos por cuestiones económicas.

En su momento Guillermo del Toro, ganador del Oscar por "La forma del agua", sugirió poner los recursos necesarios para los premios, cosa que fue desechada por la Academia.

"(La convocatoria) Garantiza que habrá Ariel, cómo va a ser es lo que no sabemos. Me da un poco de pena decir no sé qué va a pasar, pero ahora todo mundo entiende que no puedo decir otra cosa excepto que los vamos a entregar, no sé si en una comida o algo así, la verdad", indica.

La convocatoria logró abrir gracias a que EFD, compañía prestadora de servicios, dio un donativo que permitió comenzar el proceso.

Pero también, precisó la actriz, se comenzó a ver preocupación en el gremio.

"Estoy contenta, orgullosa porque si parece que la comunidad está cerrando filas, estamos pagando nuestras cuotas (como académicos) y más importante todavía es que una empresa que se dedica a dar servicios como EFD, tuvo el generosísimo gesto de darnos un donativo muy importante que es el que nos hace posible abrir", indica.

En diciembre, la Secretaría de Cultura federal y el Imcine, comunicaron a la Academia que únicamente la podrían seguir apoyando con el pago de las estatuilla y le pidieron una lista de necesidades

Para este 2023, además de la entrega del Ariel, la Academia ha aplicado a fondos públicos para saber si podrá realizar el ciclo Voces y temas del cine mexicano, que va a siete sedes de la República Mexicana, consistente en charlas y ciclos fílmicos.

"Esperamos no parar de ninguna manera en esto, pero para otras cosas, hasta que no tengamos recursos, no sabría qué decir", expresa.