Preparan remake de "Crepúsculo", ahora bajo el formato de serie

CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL).- Hace tan sólo unos días se anunció que una de las franquicias más importantes del cine, Harry Potter, vivirá un segundo aire. esta vez bajo formato de serie de televisión que será producida por los estudios Warner Brothers. Según revelaron, la historia del joven hechicero que se enfrenta a toda clase de peligros para salvar al mundo de la magia tendrá siete temporadas, una de acuerdo con cada libro, y será protagonizada por un nuevo elenco.

Pero al parecer no será la única la película que regrese, ahora a la pantalla chica; recientemente se dio a conocer que otra saga juvenil también tendrá su propia serie, se trata de "Crepúsculo".

A poco más de una década de haberse estrenado la última cinta, ya se trabaja en adaptación para streaming de la exitosa saga, la cual estaría bajo la producción de Lionsgate TV u que contaría con la participación de Stephanie Meyers, la escritora de los libros en los que se basaron cada una de las películas.

De acuerdo con la revista Variety, el proyecto está más que confirmado y sería realizado por Wyck Godfrey, productor de la saga cinematográfica y Erik Feig, excopresidente de Lionsgate Motion Picture Group.

También revelaron que hasta el momento no se ha desarrollado un guión, tampoco se ha pensado en una fecha de estreno ni sobre quienes serían los protagonistas de la serie, pero se sabe que el elenco sería completamente nuevo.

"Crepúsculo" se estrenó en 2008, convirtiéndose en un éxito en taquilla, sin embargo, también fue una de las más criticadas, no sólo por la manera en la que se retrataron a criaturas mitológicas como los vampiros y los hombres lobo, también por la polémica relación que hubo entre sus protagonistas Robert Pattinson y Kristen Stewart.