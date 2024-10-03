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PRINCESA BEATRIZ DE GRAN BRETAÑA, EMBARAZADA DE SU SEGUNDO HIJO

Por AP

Octubre 03, 2024 03:00 a.m.
A

LA PRINCESA BEATRIZ DE GRAN BRETAÑA ESTÁ EMBARAZADA DE SU SEGUNDO HIJO, ANUNCIÓ EL MARTES EL PALACIO DE BUCKINGHAM. BEATRIZ, DE 36 AÑOS, Y SU ESPOSO EDOARDO MAPELLI MOZZI “ESTÁN MUY CONTENTOS DE ANUNCIAR QUE ESPERAN SU SEGUNDO HIJO JUNTOS A PRINCIPIOS DE LA PRIMAVERA”. EL BEBÉ SERÁ HERMANO DE WOLFIE, DE 8 AÑOS, PRODUCTO DE UNA RELACIÓN ANTERIOR DE MAPELLI MOZZI, Y DE LA HIJA DE 3 AÑOS DE LA PAREJA, SIENNA. EL PALACIO DE BUCKINGHAM DIJO QUE EL REY CARLOS III HA SIDO INFORMADO “Y AMBAS FAMILIAS ESTÁN ENCANTADAS CON LA NOTICIA”.

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