PRINCESA BEATRIZ DE GRAN BRETAÑA, EMBARAZADA DE SU SEGUNDO HIJO
LA PRINCESA BEATRIZ DE GRAN BRETAÑA ESTÁ EMBARAZADA DE SU SEGUNDO HIJO, ANUNCIÓ EL MARTES EL PALACIO DE BUCKINGHAM. BEATRIZ, DE 36 AÑOS, Y SU ESPOSO EDOARDO MAPELLI MOZZI “ESTÁN MUY CONTENTOS DE ANUNCIAR QUE ESPERAN SU SEGUNDO HIJO JUNTOS A PRINCIPIOS DE LA PRIMAVERA”. EL BEBÉ SERÁ HERMANO DE WOLFIE, DE 8 AÑOS, PRODUCTO DE UNA RELACIÓN ANTERIOR DE MAPELLI MOZZI, Y DE LA HIJA DE 3 AÑOS DE LA PAREJA, SIENNA. EL PALACIO DE BUCKINGHAM DIJO QUE EL REY CARLOS III HA SIDO INFORMADO “Y AMBAS FAMILIAS ESTÁN ENCANTADAS CON LA NOTICIA”.
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