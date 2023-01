Priscilla Presley busca impugnar el testamento de su hija, Lisa Marie

CIUDAD DE MÉXICO, enero 29 (EL UNIVERSAL).- Han pasado poco más de dos semanas desde la repentina muerte de Lisa Marie Presley, única hija del llamado "Rey del rock", Elvis Presley; sin embargo, los problemas legales por la herencia de la cantante ya han comenzado a surgir.

Tras el fallecimiento de Lisa Marie, salió a relucir que Graceland, la emblemática residencia de Presley pasaría a manos de las hijas de la también cantante, Riley Keough y las mellizas Harley y Finley; pero de acuerdo con nueva información publicada por TMZ, la abuela de las jóvenes, Priscilla Presley, estaría buscando impugnar el testamento.

Según el sitio, Priscilla Priscilla solicitó a un juez de Los Ángeles, que anule una enmienda a un fideicomiso que su fallecida hija renovó en 2016, alegando que existen ciertas irregularidades por lo que el documento no tendría "autenticidad y validez".

A principios de la década de 1990, Priscilla y Barry Siegel, exgerente comercial de Lisa, fueron designados como beneficiarios de dicho contrato; pero una "supuesta enmienda", fechada en marzo del 2016, la destituye del cargo y deja como únicos favorecidos a los hijos mayores de Lisa, Riley y Benjamin. Por desgracia el joven se quitó la vida en 2020, por lo que su hermana sería la encargada de administrar el patrimonio de la cantante.

Entre las presuntas irregularidades, Priscilla señala que jamás le fue notificada sobre la nueva enmienda, que la fecha en la que fue realizada es sospechosa, que su nombre no está escrito correctamente y que su la firma de su hija no coincide con la que habitualmente hacía.

Hasta el momento se desconoce si este documento será admitido por la corte, pero de ser así iniciaría un pleito legal entre abuela y nieta tan sólo unos días después del emotivo funeral de Lisa.



¿De que murió Lisa Marie Presley?

El pasado 12 de enero, la cantautora fue trasladada de emergencia a un hospital del condado de Calabasas en Los Ángeles, luego de que los servicios de emergencia respondieran a una llamada donde se reportaba a una mujer con un presunto ataque cardiaco.

Más tarde, la propia Priscilla dio a conocer el lamentable fallecimiento de Lisa mediante un comunicado: "Es con un gran pesar que debo compartir que mi bella hija Lisa Marie se ha ido". La causa de la muerte fue un paro cardivascular, misma razón que le habría arrebatado la vida a Elvis en 1977.