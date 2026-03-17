¿Qué hay de nuevo en Disney Plus?
La plataforma ofrece contenido variado para toda la familia y descuentos para nuevos usuarios durante marzo.
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CIUDAD DE MÉXICO,marzo 17 (EL UNIVERSAL).- Llega la primavera
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y con ello estrenos en la plataforma de streamingDisney Plus, ideales para que cada miembro de la familia viva un momento de desconexión con la rutina y se sumerja en mundos e historias inolvidables.
Ya sea para disfrutar solo o en compañía de seres queridos, Disney+ da acceso a un gran catálogo enfocado en las diversas audiencias y gustos personales de sus suscriptores.
Desde películas y series que ya son un clásico, hasta documentales, deportes y transmisiones en vivo, cada mes se suman más horas de contenido para maratonear una y otra vez. En el caso del mes de marzo, Disney Plus apuesta por las continuaciones de historias aclamadas no solo por la crítica, sino también amadas por los fans.
Hacer streaming en Disney Plus en marzo significa para los fanáticos redescubrir sus historias favoritas y ponerse en día con las tramas más actuales, además de permitir a los nuevos usuarios hacerlo a un precio único.
La plataforma anunció que, del 6 al 30 de marzo los nuevos suscriptores tendrán una promoción especial para disfrutar de todo lo que su catálogo tiene que ofrecer. Durante la oferta, señala el servicio de streaming, los nuevos planes de suscripción comenzarán desde 49 pesos con 90 centavos.
Después de su gran éxito en los cines de todo el mundo y batiendo récords de audiencia, entre ellos la película animada más taquillera de todos los tiempos, llegó en exclusiva para los suscriptores de Disney+ el 11 de marzo.
Ideal para disfrutar en familia, la historia sigue a los oficiales novatos, la coneja Judy Hopps y el zorro Nick Wilde, en una aventura donde deben unirse una vez más para trabajar juntos en el misterioso caso de Gary De'Snake, una serpiente que ha vuelto un caos a la ciudad de Zootopia.
El contenido enfocado para los amantes de los superhéroes no decepciona este mes, ya que llega la tan esperada segunda temporada de Daredevil.
Los nuevos capítulos seguirán la historia del justiciero de Hell's Kitchen defendiendo a la ciudad de Nueva York, con el aclamado regreso de Krysten Ritter como el popular personaje Jessica Jones, este 24 de marzo sólo en Disney+ .
Todas las historias tienen un final. El icónico drama romántico de Claire y Jamie de la serie Outlander concluirá tras más de una década de episodios que han cautivado al público mundial. Su octavo y última temporada se estrenó en la plataforma de streaming el 7 de marzo.
Nuevas amenazas, secretos familiares y advertencias del futuro de la nueva Fraser´s Ridge, podrán disfrutar los fanáticos de esta saga basada en los libros de la autora Diana Gabaldon.
La adaptación amada por los fans llega con una segunda temporada enfocada en la trama del libro "El Mar de los Monstruos" del autor estadounidense Rick Riordan.
Para esta nueva aventura, el joven Percy Jackson interpretado por Walker Scobell, se embarcará en una odisea para salvar el Campamento Mestizo al ir tras el Vellocino de oro y su mejor amigo, Grover. Los 8 capítulos se encuentran ya disponibles en la plataforma.
Otros estrenos
O11CE: Nueva Generación (serie argentina): 18 de marzo
Paradise, temporada 2: nuevos episodios todos los lunes hasta el 30 de marzo.
Belleza Perfecta: ya disponible en Disney+
Grey's Anatomy, temporada 21: ya disponibles 18 episodios.
High Potential, temporada 2: ya disponibles 12 episodios.
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