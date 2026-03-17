CIUDAD DE MÉXICO,

17 (EL UNIVERSAL).- Llega la

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y con elloen la plataforma de, ideales para que cada miembro de la familia viva un momento de desconexión con la rutina y se sumerja en mundos e historias inolvidables.Ya sea para disfrutar solo o en compañía de seres queridos,da acceso a un granenfocado en las diversasy gustos personales de sus suscriptores.Desdey series que ya son un clásico, hasta, deportes y, cada mes se suman más horas de contenido para maratonear una y otra vez. En el caso del mes deapuesta por lasdeno solo por la crítica, sino también amadas por los fans.Hacerenensignifica para los fanáticos redescubrir sus historias favoritas y ponerse en día con las tramas más actuales, además de permitir a loshacerlo a unLa plataforma anunció que, del 6 al 30 delos nuevos suscriptores tendrán unapara disfrutar de todo lo que sutiene que ofrecer. Durante la oferta, señala el servicio de, los nuevos planes de suscripción comenzarán desdeDespués de su gran éxito en los cines de todo el mundo y batiendo, entre ellos lamás taquillera de todos los tiempos, llegó en exclusiva para los suscriptores deel 11 deIdeal para disfrutar en familia, la historia sigue a los oficiales novatos, la conejay el zorro, en una aventura donde deben unirse una vez más para trabajar juntos en el misterioso caso de Gary De'Snake, una serpiente que ha vuelto un caos a la ciudad deEl contenido enfocado para los amantes de losno decepciona este mes, ya que llega la tan esperadadeLos nuevos capítulos seguirán la historia del justiciero de Hell's Kitchen defendiendo a la ciudad de Nueva York, con el aclamado regreso decomo el popular personaje, este 24 desólo enTodas las historias tienen un final. El icónico drama romántico de Claire y Jamie de la serieconcluirá tras más de una década de episodios que han cautivado al público mundial. Su octavo y última temporada se estrenó en la plataforma deel 7 de, secretos familiares y advertencias del futuro de la nueva, podrán disfrutar los fanáticos de esta saga basada en los libros de la autoraLa adaptación amada por los fans llega con unaenfocada en la trama del libro "" del autor estadounidensePara esta nueva aventura, el joveninterpretado por, se embarcará en una odisea para salvar elal ir tras el Vellocino de oro y su mejor amigo, Grover. Los 8 capítulos se encuentran ya disponibles en la plataforma.Otros): 18 de: nuevos episodios todos los lunes hasta el 30 de: yaen: ya disponibles: ya disponibles