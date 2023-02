Qué pasó con Amber Heard después del polémico juicio con Johnny Depp

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 4 (EL UNIVERSAL).- El año pasado, la actriz estadounidense, Amber Heard, estuvo en un juicio de seis semanas con su expesposo, Johnny Depp, en el cual se determinó que ambos se difamaron mutuamente.

Heard difamó a Depp en declaraciones que hizo para un artículo de "The Washington Post", mientras que Depp la difamó con una declaración que hizo su abogado durante el juicio.

Fue entonces que el juez le impuso pagar al protagonista de "Piratas del Caribe" dos millones de dólares en daños compensatorios, en cuanto a Heard se le ordenó pagar 10 millones.

Pero en diciembre del mismo año, la modelo anunció en su cuenta de Instagram que llegó a un acuerdo con Johnny para resolver la multimillonaria deuda.



¿Qué pasó después del juicio?

Recientemente se viralizó un video en el que se le observa bailando el tema "Como la Flor" de Selena Quintanilla junto a un joven. No obstante, el momento realmente quedó grabado en noviembre de 2022.

El proyecto con el que la actriz continuó fue para la película que se estrena este año, "In The Fire", dirigida por Conor Allyn.

En su papel de Grace Burnham, se desempeñará como una psiquiatra que intenta curar a un niño que supuestamente experimentó la muerte de su madre.

Por medio de su instagram ha dado a conocer que pasa tiempo con su hija, Oonagh Paige, que está por cumplir dos años en abril.

Algunos especulan que la bebé es producto de su romance con Elon Musk, sin embargo, no se ha confirmado el rumor.

En cuanto a Depp, está por filmar una película francesa, "Jeanne du Barry", según datos de AFP.