¿Qué premios ha ganado Pinocchio y a qué otros está nominado?

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 19 (EL UNIVERSAL).- El multipremiado Guillermo del Toro, director, guionista y novelista mexicano que ha sido reconocido por su talento a lo largo de su carrera en el cine, suma un éxito más a su trayectoria.

Este domingo, Guillermo del Toro recibió el Premio BAFTA a Mejor Película Animada por "Pinocchio".

El cineasta ha incursionado en múltiples géneros, desde películas de terror, fantasía histórica y películas animadas. Lo caracterizan la estética y ambientación particular de sus películas.

Su aportación más reciente "Pinocchio", es una cinta creada con técnica de Stop Motion, como parte del género de la fantasía oscura, que ha recibido múltiples elogios y reseñas positivas.

Esta película marcó el debut de Guillermo del Toro como director de largometrajes animados.

¿Qué premios ha ganado "Pinocchio" de Guillermo Del Toro?

La película "Pinocchio" es una de las favoritas en esta temporada de premios. En lo que va de este 2023 ya ha ganado un Globo de Oro y un BAFTA, ambos en la categoría de Mejor Película Animada. Así como un galardón en los Critics Choice Awards.

El cineasta también está nominado en los Annie Awards 2023, a celebrarse el próximo 25 de febrero. "Pinocchio" de Guillermo del Toro compite en las categorías de Best Feature, Best FX-Feature, Best Character Animation, Best Direction, Best Music, Best Production Design, Best Voice Acting, Best Editorial.

Además, está nominado a los Premios Oscar que se celebrarán el próximo 12 de marzo en Estados Unidos en la categoría de Mejor Película Animada.

¿Qué otros premios se ha llevado Del Toro?

Las películas de Guillermo del Toro han estado nominadas a distintos premios; "El Laberinto del Fauno", de 2006 estuvo nominada a Mejor Guion Original y Mejor Película en Lengua Extranjera en los Premios Oscar.

Mientras que "La Forma del Agua" ganó el premio a Mejor Película y Mejor Director, además de estar nominada a Mejor Guion Original, en estos Premios de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas.

Respecto a Los Globos de Oro, "El Laberinto del Fauno" estuvo nominada a Mejor Película en Lengua No inglesa. Mientras que "La Forma del Agua" estuvo nominada a Mejor Película de Drama y Mejor Guion y se llevó el Premio al Mejor Director.