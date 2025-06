Rapero Mo Chara de Kneecap enfrenta cargo por terrorismo

LONDRES (AP) — Los fans del grupo de hip hop en irlandés Kneecap abarrotaron las aceras fuera de un tribunal de Londres el miércoles, cuando un miembro del trío enfrenta un cargo relacionado con terrorismo en lo que él dice es un esfuerzo políticamente motivado para silenciar el apoyo de la banda a los palestinos antes de su presentación en el Festival de Glastonbury.

El rapero Mo Chara, cuyo nombre real es Liam Óg Ó hAnnaidh, fue liberado bajo fianza incondicional después de la audiencia en el Tribunal de Magistrados de Westminster. Su próxima comparecencia en el tribunal está programada para el 20 de agosto.

El único cargo contra Chara se origina en un concierto el 21 de noviembre en el norte de Londres, donde ondeó una bandera de Hezbollah de una manera que despertó "sospechas razonables" de que apoyaba al grupo militante libanés, que está prohibido en Gran Bretaña como organización terrorista, dijo el Servicio de Policía Metropolitana en un comunicado el mes pasado.

El fiscal Michael Bisgrove dijo al tribunal el miércoles que Chara no estaba siendo procesado por su apoyo a los palestinos o por criticar a Israel.

"Está completamente en su derecho de expresar sus opiniones y solidaridad, al igual que cualquier otra persona", dijo Bisgrove. "La acusación en este caso es algo completamente diferente y se refiere a una grabación de video que muestra que, en noviembre del año pasado, el Sr. Ó hAnnaidh llevaba y exhibía la bandera de Hezbollah, una organización terrorista proscrita, mientras decía ´arriba Hamás, arriba Hezbollah´".

Kneecap, que rapea sobre drogas, la vida de la clase trabajadora y la reunificación de Irlanda, ha apoyado la causa palestina a lo largo de la guerra en Gaza. La banda ha sido el centro de la controversia en Gran Bretaña desde el año pasado, cuando el gobierno anterior intentó bloquear una subvención artística para la agrupación, citando su política antibritánica. Esa decisión fue revocada después de que el Partido Laborista ganara las elecciones parlamentarias del año pasado y el primer ministro Keir Starmer asumiera el cargo.

El trío está programado para actuar en Glastonbury el sábado, junto a artistas como Neil Young y Olivia Rodrigo. El festival de música, que es observado internacionalmente, es un evento de cinco días que atrae a unas 200.000 personas a una granja fuera de la pequeña ciudad en el oeste de Inglaterra cada verano.

Al entrar al tribunal, los tres miembros de Kneecap, que son originarios de Irlanda del Norte, hicieron el gesto de pulgar hacia arriba a cientos de seguidores que se habían reunido afuera, ondeando carteles que decían: "Liberen a Mo Chara" y "Defiendan a Kneecap".

El grupo ha dicho repetidamente que no apoya a Hezbollah ni a Hamás, ni condona la violencia.

Antes de la audiencia, la banda colocó carteles publicitarios alrededor de Londres con el lema "Más negros, más perros, más irlandeses, Mo Chara". El mensaje evoca los letreros que los propietarios colocaban en las ventanas de algunas casas de huéspedes en Londres en la década de 1950, que decían "No negros, no perros, no irlandeses".

"Los tribunales británicos han acusado durante mucho tiempo a personas del norte de Irlanda de 'terrorismo' por crímenes nunca cometidos", dijo Kneecap en un comunicado publicado en las redes sociales. "Los enfrentaremos. Ganaremos".