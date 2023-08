RBD lleva su "Soy Rebelde Tour" al Estadio Azteca

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 12 (EL UNIVERSAL).- La banda RBD anunció la noche del 11 de agosto que se presentará en el Estadio Azteca el 21 de diciembre con el que cerrará con broche de oro la serie de conciertos con la que celebran el 20 aniversario de la agrupación.

Durante la noche de eliminación de "La Casa de los Famosos" la agrupación mexicana apareció para anunciar la sorpresa.

Aunado a ello, invitaron a los cinco finalistas del reality a ser asistentes VIP del evento, donde les dejaron un regalo en la casa para que puedan acompañar a la banda en esta fecha tan especial.

¿Cuántas personas caben en el Estadio Azteca?

Aunque fue pensado para albergar partidos de futbol y llegó a tener capacidad máxima para 115 mil espectadores en 1985, actualmente su capacidad se redujo a 83 mil 264 asistentes.

El récord de asistencia del recinto lo tiene una pelea de box, la de 1993, entre Julio César Chávez y Greg Haugen, la cual congregó a 132 mil 247 asistentes.

Se filtra setlist que RBD podría interpretar durante conciertos

A través redes sociales, se filtró un video donde se aprecia el supuesto setlist para las presentaciones que la agrupación ofrecerá en México, específicamente en Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, algo que ocasionó la euforia de sus seguidores.

El listado comprende únicamente 12 canciones que van desde las más populares como "Rebelde", hasta algunas mucho más recientes como "Siempre he estado aquí", pero que recorren toda su trayectoria musical. De acuerdo con esta información, los shows iniciarían con el tema "Empezar desde cero", para dar paso a "Rebelde", "No puedo olvidarte" y "Sálvame", considerada para muchos todo un himno de la banda.

Para continuar con el espectáculo podrá escucharse "Siempre he estado aquí", uno de sus temas más recientes, y posteriormente entraría uno de los momentos más románticos y que sería protagonizado por Dulce con la canción "No pares".

"Dame", "Tu amor" e "Inalcanzable", en ese orden darían continuidad al show y para finalizar con el listado cerrarían con "Cuando el amor se acaba", "Qué hay detrás" y "Para olvidarte de mí".