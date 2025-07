Reaparece Jorge Gil tras el asesinato de Paco Stanley

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Jorge Gil fue visto en el aeropuerto de la CDMX y, como nunca antes, se refirió al día en que Paco Stanley murió, rememorando que los dos impactos de bala que él recibió fueron detonados con la misma pistola que acabó con la vida del presentador de TV.

La imagen de Gil cobró fuerza, nuevamente, con el lanzamiento de "¿Quién lo mató?", la serie que narra, desde la perspectiva de diferentes personajes, cómo aparentemente -cada uno de ellos- vivieron el asesinato de Stanely, el 7 de junio de 1999.

Y si bien, tanto Paola Durante como Mario Bezares mostraron su descontento por el resultado de la producción, la que afirman que no se apegó a la verdad de los hechos, Gil -otro de los involucrados- no se pronunció al respecto.

Al menos, no hasta ahora, que fue captado por distintos medios en el aeropuerto; ahí, el comunicador expresó que, si se alejó de la televisión es porque ya nunca se le dio la oportunidad de regresar, por lo que, con los años, comenzó a trabajar para el gobierno, en comunicación social y, más adelante, abrió su propio negocio en relaciones públicas.

Para Jorge, la serie de Prime Video tergiversó los hechos.

"Se tergiversó un poco la realidad, no estoy muy de acuerdo, en verdad, no me gustó mucho el modo en que se manejó esto, pero bueno... cada quien es libre de interpretar lo que quiera, lo importante es que ya pasó este evento, hay que dejar descansar al señor Stanley", dijo con el hermetismo con el que se le recuerda.

Gil recordó que él contó su versión de los hechos, a través del libro que publicó en el 2000, "Mi verdad: el caso Stanley" y, destacó que, luego de años de que el costo de su obra oscilará entre los 99 pesos, en la actualidad, su preció aumentó a 4 mil pesos.

De acuerdo con el comunicador, su necesidad de expresar lo que sucedió tuvo lugar luego de que cayera en cuenta que los medios de comunicación no estaban dispuestos a contar los hechos tal y como habían sucedido pues, su único interés, era obtener mayor número de audiencia con la exposición del caso.

"Yo hice, en su momento, un libro, expliqué simplemente lo que vi, sin acusar a nadie, es una crónica nada más, digo cómo el señor Stanley es asesinado, esa es mi forma de hacerle justicia porque yo vi como ningún medio de comunicación reparaba en eso".

Pero, de sus declaraciones, una de las que más llamó la atención fue cuando recreó el preciso momento en que el auto en que viajaba, junto a Stanley, recibió los impactos de bala.

De acuerdo con Gil, de entre 24 a 26 impactos que recibió el vehículo, cuatro de ellos alcanzaron a Stanely y dos más a él:

"Me tiraron seis balas, de 9 milímetros, y me dieron dos, en la pierna y el pie derecho, (Stanley) me salpicó con su sangre; la primera bala en su cabeza, yo me quedó en shock, viene el segundo tiro, viene el tercero, moja el techo de la camioneta y me baña de sangre, reacciono yo digo 'viene el cuarto', efectivamente viene, sigue el quinto (tiro) es para mí y el sexto también, con la misma arma con que lo asesinan", ahondó.

Con respeto a Bezares, no quiso ahondar y aclaró que no lo culpabiliza, pues la justicia ya lo juzgó y ahora, a 26 años de los hechos, le desea que lleve una vida tranquila.

"Yo no lo voy a juzgar, yo creo que a él ya se le juzgó, ya tuvo su condena, es muy feliz con su familia, yo lo único que le deseo es paz y armonía y es suficiente con eso".