Rebel Wilson niega planes de boda, pero anuncia que ya es mamá

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 7 (EL UNIVERSAL).- Hace unos días diferentes medios internacionales aseguraron que la actriz y comediante Rebel Wilson habría decidido dar un paso más en su relación con Ramona Agruma, por lo que ya estarían comprometidas y a tan sólo unos días de casarse.

Sin embargo, la noticia fue desmentida por la propia Wilson a través de un video que publicó en sus historias de Instagram y en que agradeció a todos los buenos deseos y las felicitaciones, pero aclaró que, por ahora, no tiene planes de boda.

"¡Gracias por los buenos deseos, pero NO estamos comprometidas!", escribió en un breve video en el que aparece con su novia en el parque de diversiones de Disney.

La actriz se convirtió en madre

Lo que si gritó a los cuatro vientos es que acaba de convertirse en mamá de una preciosa niña, la cual concibió a través de un vientre subrogado.

La orgullosa madre utilizó la misma plataforma para dar a conocer la hermosa bendición que llegó a su vida y hasta compartió la primera fotografía de su bebé, a quien llamó su pequeño milagro: "No puedo siquiera describir el amor que siento por ella, ¡es un milagro precioso! Estoy para siempre agradecida con todas las personas que han estado involucradas, esto ha sido el resultado de años".

En medio de su conmovedor mensaje, la actriz se dio tiempo para agradecer, especialmente, a la mujer que llevó en su vientre a la pequeña Royce Lillian, nombre de la niña, y reconoció que sin ella jamás habría podido cumplir el sueño de tener a su hija en sus brazos: "En particular, quería agradecer a mi hermosa madre sustituta que la llevó y la dio a luz con tanto cuidado. Gracias por ayudarme a formar mi propia familia, es un regalo increíble. ¡El mejor regalo!", agregó.

Por último, Wilson se dijo feliz de poder ser mamá y aunque destacó que no es una tarea fácil, explicó que está dispuesta a dar lo mejor de sí para su hija, además de que está aprendiendo muy rápido sobre todos los cuidados que hay que tener con un recién nacido.

Como era de esperarse las felicitaciones y buenos deseos, por parte de fans, amigos y colegas no tardaron en inundar su publicación, pero el que destacó fue su novia, Ramona, quien le dedicó varios corazones, en alusión a la felicidad que amabas sienten por la llegada de la pequeña a sus vidas.