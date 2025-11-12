logo pulso
Reestrenarán documental The Doors: When You're Strange

El documental sobre The Doors se proyectará en Cinépolis México, narrado por Johnny Depp

Por El Universal

Noviembre 12, 2025 02:54 p.m.
A
Reestrenarán documental The Doors: When Youre Strange

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 12 (EL UNIVERSAL).- "The Doors: When You're Strange" celebra los 60 años de la formación de la emblemática banda The Doors. Este documental se exhibirá en la pantalla grande y promete ser una experiencia imperdible para los amantes del rock y la poesía.

Dirigido por Tom DiCillo y narrado por Johnny Depp, el largometraje ganador del Grammy se proyectará en formato 4K los días 4 y 6 de diciembre de 2025 en diferentes complejos de Cinépolis México.

Hay bandas que no sólo hicieron música, sino que también marcaron una época. The Doors fue una de ellas. Con Jim Morrison al frente, el grupo nacido en Los Ángeles en 1965 se convirtió en el espejo de toda una generación.

Estrenado originalmente en 2009, el documental reconstruye la trayectoria del grupo, que buscaba libertad, arte y una forma distinta de entender la vida, hasta la muerte de Jim Morrison en 1971.

El documental se proyectará en 76 complejos Cinépolis de toda la República Mexicana, incluyendo Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Querétaro, Mérida, León, Morelia, Veracruz, Cancún, Aguascalientes, Tijuana, Chihuahua, Hermosillo, Villahermosa, Cuernavaca, Durango y Zacatecas, entre otros.

La preventa de boletos para el estreno ya está activa a través de la App Cinépolis, el sitio oficial y las taquillas de los cines participantes.

Entre el material restaurado se incluyen imágenes de archivo, grabaciones caseras y el famoso arresto del "Rey Lagarto" en Miami, además de fragmentos del cortometraje experimental "Morrison, HWY: An American Pastoral".

Sesenta años después de su formación, el espíritu de la banda sigue encendiendo escenarios; ahora, en la pantalla grande, gracias al documental "The Doors: When You're Strange", que llegará a complejos Cinépolis seleccionados dentro del ciclo +QUE CINE.

El fallecido tecladista Ray Manzarek llegó a describirlo como "la verdadera historia de The Doors", destacando el equilibrio entre la realidad y la poesía que definió a la banda.

El estreno incluirá una grabación inédita de "Riders on the Storm", reinterpretada por John Densmore y Robby Krieger, junto a artistas de todo el mundo en colaboración con Playing For Change, una iniciativa global que une músicos a través de la distancia y la cultura.

