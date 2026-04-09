logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Arde empresa en Zona Industrial

Fotogalería

Arde empresa en Zona Industrial

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

REGRESA A LA PANTALLA CHICA

EL REBOOT DE LA FAMOSA SERIE DE LOS AÑOS 2000 ESTÁ DE VUELTA CASI 20 AÑOS DESPUÉS

Por El Universal

Abril 09, 2026 03:00 a.m.
A
REGRESA A LA PANTALLA CHICA

CIUDAD DE MÉXICO.- Uno de los estrenos más esperados de la temporada es "Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta", el reboot de la famosa serie de los años 2000 con una de las familias más disfuncionales de la televisión.

La plataforma de streaming Disney Plus fue la encargada de traer de regreso casi 20 años después a Hal, Lois, Reese, Francis y Malcolm con capítulos especiales que están a punto de estrenarse.

La trama principal de estos capítulos, tendrán un salto en el tiempo y gira en torno a la celebración del 40 aniversario de bodas de Hal y Lois, obligando a Malcolm a reencontrarse con su familia.

Si eres fan de la serie y estás contando los días para ver a Malcolm enfrentarse a la vida adulta, a continuación te diremos la fecha exacta en que estarán disponibles los episodios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El regreso de la producción tendrá un formato de miniserie conformado por cuatro capítulos, los cuales estarán disponibles en Disney Plus el próximo viernes.

En cuanto a la hora exacta en que se añadirá "Malcolm el de en medio" a la plataforma de streaming en México, es preciso saber que los contenidos nuevos suelen agregarse a las 00:00 horas del Pacífico (PT), el equivalente a las 02:00 o 03:00 horas del centro de México.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Condenan a Jasveen Sangha por venta de ketamina a Matthew Perry
    Condenan a Jasveen Sangha por venta de ketamina a Matthew Perry

    Condenan a Jasveen Sangha por venta de ketamina a Matthew Perry

    SLP

    AP

    Jasveen Sangha fue sentenciada a 15 años tras declararse culpable de vender ketamina que causó la muerte del actor Matthew Perry.

    Jasveen Sangha enfrenta sentencia por muerte de Matthew Perry
    Jasveen Sangha enfrenta sentencia por muerte de Matthew Perry

    Jasveen Sangha enfrenta sentencia por muerte de Matthew Perry

    SLP

    El Universal

    La sentencia contra Sangha busca desarticular redes de suministro de drogas en sectores privilegiados y marca un precedente en casos de narcotráfico de cuello blanco.

    En medio de sus problemas legales, Aleks Syntek reaparece en redes
    En medio de sus problemas legales, Aleks Syntek reaparece en redes

    En medio de sus problemas legales, Aleks Syntek reaparece en redes

    SLP

    El Universal

    Syntek destacó su trayectoria de más de 30 años y afirmó que su enfoque está en la música y su gira actual.

    Ernesto DAlessio habla sobre la separación de Jorge y Marichelo
    Ernesto DAlessio habla sobre la separación de Jorge y Marichelo

    Ernesto D'Alessio habla sobre la separación de Jorge y Marichelo

    SLP

    El Universal

    Ernesto D'Alessio mantiene contacto con su cuñada y ofrece apoyo emocional a ambos durante este proceso.