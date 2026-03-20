REGRESA A LOS ESCENARIOS

MADRID.- Aunque Ana Torroja se muestre categórica en el título de su nuevo disco, ´Se ha acabado el show´, el cual revela un debate que ha mantenido consigo misma durante sus 30 años como solista tras dejar Mecano, la artista vuelve "orgullosa" como nunca tras descubrir que, a sus 65 años, aún tiene cosas que contar.

"Es muy agotadora mi posición como solista y viniendo de donde vengo, de una banda como Mecano; demostrar que también sola puedo y volver a contar por enésima vez que sigo cantando esas canciones. Hay muchas veces que uno se dice: ¿para qué tanto esfuerzo?", confiesa en una entrevista con EFE, antes de comentar que si continúa es porque es "muy cabezona". "Y además, me gusta sobre todo lo que hago", dice.

Alejada desde ´Sonrisa´ (2010) de las multinacionales, ´Se ha acabado el show´ es su primer disco independiente, lanzado junto a Altafonte. "Tenía que llegar este punto en el que invirtiera no solo mi alma, artísticamente hablando, sino también mi economía y hacer un proyecto que fuera enteramente mío", apunta la cantante.

El inicio de este sexto disco de estudio con material original fue, sin embargo, incierto. Pensaba grabar solo dos canciones y lo que recibía no le convencía, salvo un tema. Se juntó para componer con sus creadores y entendió "el camino". "Las cosas que tenía que contar eran tan personales que o las contaba yo o no las podía contar nadie", indica.

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Por primera vez ha participado en todas las composiciones y ha trabajado codo con codo en México con un grupo de cinco productores, Andrés Levin, Santiago Rodríguez R., Dan Solo, Fernando Burgos y Alex Patri, para dar forma a canciones "terapéuticas y de liberación", relatando cosas que ni siquiera ella sabía que quería contar, como ´A veces´, sobre los altibajos de las relaciones de largo recorrido, o la citada ´Se ha acabado el show´.

"Yo no me arrepiento de nada, porque todos los pasos que he dado, hayan sido equivocados o acertados, me han llevado a donde estoy hoy y a lo que soy. Y me gusta mucho cómo soy", declara Torroja, que inicia gira este 4 de abril en México y que volverá a España en junio.